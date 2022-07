Nacional sigue sin levantar cabeza: derrota 1-2 con Millonarios

Atlético Nacional cayó 1-2 con Millonarios, en la tercera fecha de la Liga II-2022. El conjunto verdolaga sigue sin levantar cabeza en el campeonato, sumando su segunda derrota consecutiva y poniéndole fin a un invicto de 15 fechas en el Atanasio. Los capitalinos fueron efectivos y con la dupla Ruiz, Daniel y Luis Carlos, celebraron el triunfo 100 en liga sobre los verdolagas. Descontó Brahian Palacios en el local.



El partido comenzó con ambos equipos llenos de ganas para mostrar un gran espectáculo. Sobre el minuto 8, Omar Bertel fue sustituido debido a un choque que sufrió en una jugada ofensiva de Atlético Nacional. En su lugar, ingresó Elvis Perlaza. Un minuto después, Nacional se asomó sobre el pórtico de Álvaro Montero, pero la pelota se fue desviada.



Al minuto 10, Millonarios tuvo la primera aproximación clara a través de Luis Carlos Ruiz, con golpe de cabeza sobre el corazón del área tras un centro por derecha de Andrés Gómez. Cuatro minutos después, el conjunto visitante tuvo un remate de media distancia a través de David Silva, pero Luis Marquínez controló sin problemas.



Al 16, Millonarios se puso en ventaja a través de Daniel Ruiz, quien estuvo solo sobre el sector izquierdo del área, la defensa de Nacional se entretuvo en Gómez y Luis Carlos Ruiz, este último hizo un pase para que el '10' azul con un fuerte remate de pierna izquierda dejara sin reacción a Marquínez.



Millonarios iba por más y al minuto 21, Larry Vázquez de media distancia estuvo muy cerca del segundo gol para la visita. Por centímetros, la pelota se fue desviada del arco verde. Dos minutos después, Luis Carlos Ruiz volvió a generar peligro ante una endeble defensa local.



Nacional trataba de meterse al partido, pero no era certero en su juego. Millonarios era inteligente, ordenado y salía rápido en transiciones. Al 33, Juan Carlos Pereira remató la pelota y esta pegó en el vertical, siendo otra llegada de gran peligro para el equipo bogotano.



Sobre el final del primer tiempo, Dorlan Pabón por el sector derecho remató al arco, pero la pelota pegó en el vertical, siendo la jugada más clara que Nacional tuvo para empatar el marcador.



En la etapa complementaria, ingresó en Nacional Yeison Guzmán en lugar de Jhon Duque. En Millonarios el equipo se mantuvo. Al minuto de juego, Álvaro Angulo tuvo el empate, pero su remate desde el sector izquierdo se fue muy suave. Tres minutos después, Jefferson Duque tuvo una gran oportunidad, pero no logró definirla cuando entraba al área.



Al minuto 6, llegó el segundo gol de Millonarios a través de Luis Carlos Ruiz, el samario aplicó la ley del ex, con un certero cabezazo tras un tiro de esquina cobrado sobre el sector derecho de Daniel Ruiz.



Tras el gol, Nacional salió a buscar el arco contrario y al minuto 8, un desborde de Candelo no tuvo destinatario, cuando hizo un pase filtrado que rechazó Andrés Llinás.



Al minuto 11, en Nacional ingresaron Brahian Palacios y Nelson Palacio en lugar de Daniel Mantilla y Andrés Andrade. El equipo local mostró mejoría en ataque. Al minuto 15, Hernán Darío Herrera tuvo que hacer otro cambio, ingresó Cristian Castro Devenish en lugar de Juan David Cabal, quien sufrió una lesión minutos antes.



Nacional intentaba pero no era eficaz, Millonarios había bajado el ímpetu al juego y se dedicaba a controlarlo, con bloque bajo, esperando y contragolpeando. Al 24, Jefferson Duque tras un centro de Dorlan Pabón, tuvo el descuento, pero su cabezazo mandó la pelota por encima del arco azul.



Al minuto 29, se dio el ingreso de Daniel Cataño en Millonarios en lugar de Daniel Ruiz. Antes que ingresara en el terreno de juego, la gente aplaudió al ex jugador del Tolima, justamente por la recordada jugada del penal que atajó Kevin Mier en el partido de vuelta por la final de la Liga I-2022.



Al 34, David Silva tuvo el tercer gol para Millonarios de media distancia, pero la pelota pegó en el vertical izquierdo, el rebote lo tomó Luis Carlos Ruiz, pero su remate se fue desviado.



Sobre el final del partido, Millonarios empleó los tres cambios que le quedaban. Ingresaron Jáder Valencia, Juan Camilo García y Yuber Quiñones, en lugar de Luis Carlos Ruiz, Carlos Gómez y Juan Carlos Pereira.



En tiempo de descuento, Nacional descontó en el marcador a través de Brahian Palacios, quien aprovechó un rebote sobre el área.



Hasta este partido, Atlético Nacional registraba 15 juegos sin perder como local en el estadio Atanasio Girardot (9 victorias y 6 empates). Su última derrota había sido frente al Deportes Tolima (0-1), el pasado 3 de febrero del presente año. Por su parte, Millonarios consiguió el triunfo número 100 por Liga en los duelos contra Nacional.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita al Deportes Tolima, mientras que Millonarios recibe a Envigado Fútbol Club en el Campín.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8