Verde desteñido sin ideas: análisis de la derrota frente a Millonarios

Atlético Nacional volvió a perder, esta vez 1-2 contra Millonarios, por la tercera fecha en la Liga II-2022, el conjunto verdolaga siguió con movimientos lentos, sin ideas y superado ampliamente por un equipo azul que fue contundente. A continuación, cinco aspectos de esta nueva caída verde.



Actitud: Hay algo que Nacional tuvo en la parte final del pasado torneo y que significó ser campeón y fue la actitud. Algo que no mostró ni en Barranquilla, ni en el Atanasio cuando el equipo titular salió a jugar. Muchos perdían la pelota y no corrían, movimientos lentos y una pasividad tanto en defensa como en ataque.



Falta de definición: Jefferson Duque estuvo en horas bajas, no logró concretar varias opciones claras, tampoco se atrevieron a probar de media distancia y la fortuna no fue compañera en esa ocasión de Dorlan Pabón al finalizar el primer tiempo.



Precisión: No hubo frescura, Nacional no logró dar dos pases seguidos, el equipo no mostró mejoría en el complemento cuando llegaron los cambios. El bajonazo es total.



Cambios: Esta vez la estrategia al cuerpo técnico falló. Al salir Jhon Duque, el medio campo quedó desprotegido, Jefferson Duque que pedía el cambio por su juego, lo mantuvo. Luego intentó corregir pero no le alcanzó.



Bajas sensibles: La ausencia de Sebastián Gómez, Danovis Banguero y Jarlan Barrera se sintieron mucho en el terreno de juego. Los dos primeros en el esquema del equipo y el restante, como una alternativa ofensiva. Nacional es un equipo corto y sin piezas claves, es más endeble.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8