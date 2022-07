Medellín, a recuperar la senda ganadora en Tuluá, para sumar en Liga

Deportivo Independiente Medellín visita este sábado, desde las 2 de la tarde a Cortuluá, por la quinta fecha en la Liga II-2022. Tras dos empates y dos victorias, el poderoso buscará en tierras vallecaucanas continuar con la senda ganadora y acercarse a la parte alta de la tabla. Al frente está el equipo vallecaucano, que buscará sumar como local para escaparle al tema del descenso.



Luego de la victoria en Ibagué por Copa Colombia contra Deportes Tolima, Medellín espera mantener los buenos resultados como visitante, ahora que enfrente al equipo ‘corazón’. David González no tuvo mucho tiempo para trabajar y desde Ibagué, planeó que el equipo viajara directamente a territorio vallecaucano, con el fin de reducir logística en distancias y llegar con la mayor antelación a este compromiso.

defensiva y el desgaste que lleva a cabo. Vamos partido a partido, no tenemos por qué cargarlos", destacó González.



Además, "estos partidos terminan siendo los que marcan una clasificación a instancias finales. Hay que sacar todo el potencial, no podemos menospreciar al rival. Estamos en un proceso de aprendizaje e implementar cosas nuevas. Debemos jugar de igual a igual, respetándolo".



Sobre el nivel del equipo, González indicó que "es complicado mantener un rendimiento de juego durante todo el partido, teniendo en cuenta la preparación corta que hemos tenido. Pero también nos deja ver los comportamientos del juego defensivo. Nosotros analizamos todas las posiciones, todas se estudian y dependiendo de lo que necesite el partido y presente el rival, se tomarán decisiones".



En cuanto al desempeño de Miguel Monsalve en Ibagué y la labor de los suplentes a la hora de jugar, David explicó que "Miguel Monsalve no es sorpresa, todos los días los hemos visto hacer ese tipo de cosas y era cuestión de tiempo que lo lograra en un juego oficial. Es importante seguir dando información, el hecho que algunos jugadores jueguen y otros que no estén, sin hablar de rotación, hace que todos estén atentos y podamos lograr los objetivos. Sabemos y entendemos los pasos para lograr esos objetivos finales".



Finalmente, el entrenador señaló que "es complejo gestionar una nómina, no solo por lo físico, sino también porque el jugador siempre quiere actuar y ser titular. Ahí es donde desde el primer día se les habla y les hace entender que todos son titulares. Necesitamos de todos".



Datos entre Cortuluá e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Cortuluá e Independiente Medellín han disputado 45 partidos, con 10 triunfos para los vallecaucanos contra 20 de los antioqueños y 15 empates. En cuanto a los goles anotados, el equipo ‘corazón’ convirtió 51, mientras que el poderoso celebró en 76 ocasiones.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Jorge Segura, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Christian Marrugo; Jean Pineda, Vladimir Hernández; Luciano Pons.



D.T.: David González.



Hora: 2:00 p.m.



Estadio: Doce de Octubre.



Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare).



VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8