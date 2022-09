Cortuluá reveló detalles logísticos de lo que pasó contra el Cali

Este jueves, Cortuluá ofreció una rueda de prensa donde su vicepresidente, Oscar Martan, explicó y aclaró los hechos que ocurrieron en la tarde del miércoles, en el cual vándalos invadieron el campo de juego del estadio Doce de Octubre, en el duelo entre el equipo corazón y el Deportivo Cali.

Inicialmente el dirigente y presidente ejecutivo del club, contó cuántas personas ingresaron al escenario: “el aforo del estadio es de 14.000 personas aproximadamente, para el día de ayer se habilitaron 9.000 boletas, de las cuales se vendieron 3.309 y se ingresaron 5.244 personas, la diferencia está en las cortesías y los convenios que tenemos con los patrocinadores”.



Luego explicó que todas las personas están debidamente identificadas: “en la tribuna de oriental, donde ocurrieron los hechos. El aforo era de 2.000 personas y se vendieron 1.441 boletas. Nosotros trabajamos con Warena, que es el proveedor de boletas para el ingreso al Doce de Octubre, se hace un pin que se le asigna a la cédula y, por ende, para ingresar al estadio con una PDA se registra la cédula de la persona que ingresó. Tenemos el listado de todas esas personas que hicieron parte de la tribuna, están plenamente identificadas”.



Rechazaron los actos y aclararon que las personas no volverán a ingresar al estadio por lo que resta del año: “rechazamos enérgicamente los hechos que sucedieron ayer y el cual, no nos había pasado y esperamos que no se repita. De las decisiones que hemos tomado como club, que obviamente se tiene que elevar a la Comisión Local de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, es que estas personas que hacen parte del listado no pueden ingresar más al estadio por lo que resta del año”.



Detallaron los daños que hubo: “todo este tema se le presentará a la comisión, que se va a encargar de las evaluaciones y elevarlo a la Comisión Nacional, para que se tomen determinaciones. Tenemos un agradecimiento profundo hacia la policía, con su reacción evitamos que se escalara más este tema. Además, se evitaron más daños; se dañaron 12 pantallas led, que eso se está revisando con este listado y lo que venga de la Dimayor, pero también se tuvieron afectaciones personales a jugadores, fuerza pública, que esperamos su pronta recuperación”.



Contaron que quisieron aplazar el partido a último minuto: “de acuerdo a lo que se evalúa, este es un partido clase A. Para el juego de ayer hubo un tema especial y es que aquí en Tuluá son con 300 policías, más 50 de personal de logística. Justo antes del partido hubo dos reuniones con todas las autoridades, se elevó la consulta para aplazar el partido, porque también que había el servició en el juego en Cali del América. Se entendía la complejidad del encuentro y al final se autorizaron 30 policías más”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15