‘Chusco’ Sierra: duro relato de la angustia que vivió Cali en Tuluá

Las últimas horas de Mayer Candelo y Darío ‘Chusco’ Sierra en Deportivo Cali, fueron difíciles de sobrellevar. El miércoles 21 de septiembre, fueron testigos de la invasión de furiosos barrabravas a la cancha del estadio Doce Octubre, de Tuluá; y fueron víctimas de las brutales agresiones de los vándalos, que reclamaban por la derrota 2-0 contra Cortuluá y el último lugar en la tabla de posiciones.



Este jueves, Deportivo Cali anunció que Candelo, ‘Chusco’ y el resto del cuerpo técnico, no continuará por mutuo acuerdo, y que asume Sergio el ‘Checho’ Angulo.



Sin embargo, ‘Chusco’ Sierra relató los momentos de angustia que vivió; la preocupación por la integridad de los jugadores y de su amigo Mayer; y el miedo al ver que varios aficionados entraron al campo con armas blancas en sus manos.



“Nosotros estamos de frente cuando empezamos a ver que los hinchas que estaban en oriental se meten a la cancha y se vienen hacia nosotros. Nos preocupamos mucho por Teo (Gutiérrez), porque él está cerca de ese sector del terreno; por eso Mayer grita ‘oigan, cuidado con Teo’. Pero segundos más tarde vienen hacia nosotros y rodean a Mayer y ahí me preocupé por la integridad él, porque había mucha gente alrededor nuestro”, contó Sierra en conversación con RCN Radio.



Mayer y ‘Chusco’, al ver que se aproximaban los hinchas hacia ellos, decidieron quedarse quietos y esperarlos, no huyeron a esconderse.



“Lo que pensamos es 'no corra que es peor'. Al uno correr incita a que hayan golpes. Nosotros no corrimos y decidimos ponerle el pecho a la situación, tratamos de protegernos entre nosotros. Los efectivos de la Policía actuaron rápidamente para controlar toda esa turba. La forma correcta fue quedarnos ahí, nosotros no somos delincuentes para salir corriendo”, explicó el ‘Chusco’.



Darío Sierra también reveló el susto al ver a barrabravas con armas cortopunzantes: “Uno ahí, sin ser dramático, se siente agredido. Sí hubo gente que entró al terreno de juego con armas cortopunzantes; temimos por la integridad de nosotros. Había pelados muy jóvenes que tuvieron que correr para protegerse, en el staff técnico tenemos dos mujeres y uno en medio de esa trifulca piensa en todos”.