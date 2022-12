Deportivo Pereira cierra en casa vs DIM: ¿Cómo le ha ido de local?

Una final histórica e inédita entre el Deportivo Pereira y el Deportivo Independiente Medellín que puede dejar al cuadro matecaña como campeón tras un encuentro de ida en el que empataron a un tanto en el Estadio Atanasio Girardot. Ahora, todo está por resolverse en un juego que está mucho más abierto por la paridad.

Harlen Castillo fue la gran figura del partido de ida gracias a las atajadas que realizó a Luciano Pons, y atajó una pena máxima a Andrés Cadavid. Así, el Deportivo Pereira logró retener el empate a un tanto, gracias a un Leonardo Castro inspirado contra su exequipo marcando el gol definitivo. La victoria antioqueña duró muy poco, pues Diber Cambindo celebró y de manera inmediata, Leo puso la paridad final.



Pero, aunque todo está muy abierto para que el Deportivo Pereira reciba el miércoles 7 de diciembre al Deportivo Independiente Medellín, las estadísticas condicionan al cuadro matecaña, pues durante la primera fase en el todos contra todos, solo sumó cuatro victorias en condición de local, tres derrotas y tres empates. Menos de la mitad de los partidos que jugó en el Hernán Ramírez Villegas.



Las estadísticas hablan por sí solas, Deportivo Pereira no fue el mejor local durante los todos contra todos, pero logró clasificarse de gran manera teniendo al goleador del torneo Leonardo Castro con 15 anotaciones. Ese caucano que se formó en Pereira y ha puesto su nombre en alto para que el conjunto pereirano logre hacer historia. Desde su ascenso en el 2019, los matecañas no han dejado de decir presente en cada certamen que han disputado, y ahora, clasificados a los cuadrangulares y en la final demuestran todo lo contrario a lo que hicieron en la primera instancia.



A lo largo de las primeras 20 fechas, tuvo un mejor rendimiento en condición de visitante. Ganó cinco partidos afuera de su estadio, empató dos compromisos y perdió tres encuentros. En los cuadrangulares solo sumó una victoria por fuera de Pereira que fue contra el Junior en la jornada definitiva. En casa superó en estas instancias a los tres rivales: barranquilleros y bogotanos, Millonarios y Santa Fe.



Será un partido entre un irregular local contra un mal visitante, pues de las diez salidas del Atanasio Girardot, Medellín perdió cuatro compromisos, ganó tres y empató otros tres. En su fortín en las 20 jornadas ganó cinco partidos, empató tres y solo cayó una vez. Por su parte, en los cuadrangulares no logró sacar la mayoría de unidades pues perdió contra Águilas Doradas, empató con Pasto y venció al América de Cali.



Pereira culmina el torneo en condición de local al hacer más unidades en el semestre que su rival, Deportivo Independiente Medellín. Los pereiranos dejaron un buen registro en casa venciendo a cada uno de sus contrincantes en los cuadrangulares. Si uno se fija por esos resultados ante los grandes: Millonarios, Santa Fe y Junior, la ventaja la tienen los dirigidos por Alejandro Restrepo. Cada partido es nuevo y la final está abierta.