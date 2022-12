‘Chipi Chipi’, figura de la final: así ha sido su temporada en Pereira

Terminó el juego de ida de la gran final de Liga BetPlay 2022-2, dejando un empate 1-1 para Medellín y Pereira en el Atanasio Girardot, en un duelo que definirá el campeón en el estadio Hernán Ramírez Villegas el próximo 7 de diciembre.



Durante la final hubo puntos muy altos en ambos equipos, pero fue en Pereira donde más se destacaron, siendo Leonardo Castro una de las figuras por anotar el gol, pero quien terminó llevándose todos los elogios fue el arquero Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, quien tuvo la oportunidad de terminar su estupenda noche con un penal atajado.





Sin embargo, el nivel del popular ‘Chipi Chipi’ no solamente fue en la gran final, sino también ha sido uno de los hombres más importantes después de Leonardo Castro en la nómina titular, debido a que en toda la temporada no ha tenido competencia y ha logrado jugar la totalidad de encuentros de Liga con el matecaña.



Deportivo Pereira ha jugado 27 partidos y Castillo ha estado presente desde el inicio en el equipo de Alejandro Restrepo, quien desde que llegó confió en su talento bajo los tres palos, debido a ser un arquero seguro y determinante en jugadas específicas como en pelota quieta.



Los números de Harlen Castillo ha sido bastante buenos en Pereira, pues ha jugado 27 partidos, es decir, el 100 por ciento de los jugados hasta el momento con el matecaña en la Primera A clausura, jugando en todos 90 minutos por cada partido.



En goles concedidos, el arquero de 29 años ha dejado caer 1.1 goles por partido, para un total de 31 en contra, pero ha mantenido un 70 por ciento de salvadas a su equipo, logrando 2.7 por cada juego disputado.



Las atajadas más representativas e importantes de Harlen Castillo han sido en remates fuera del área, acumulando 44 en su cuenta, mientras que las 33 restantes se destacó salvando a Pereira dentro del área, confirmando su nivel en mano a mano.



De igual manera, durante esta temporada, Castillo no solamente se ha destacado por sus atajadas, sino también acumula dos asistencias logradas en fase regular gracias a su potente saque con los pies.



Ahora, con el empate de oro conseguido en Medellín, Harlen Castillo espera continuar así para la gran final vuelta y ser parte del primer título de Deportivo Pereira en toda su historia.