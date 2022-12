David González valoró el esfuerzo de los jugadores frente al Pereira

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Deportivo Pereira, por la ida de la final en la Liga BetPlay II-2022, con lo cual, todo se resolverá el próximo miércoles en la capital risaraldense. Al final del partido, David González, técnico poderoso dejó sus sensaciones tras este encuentro.



“Más allá de la actuación del arquero, de las opciones que no concretamos, yo creo que este ha sido el mejor partido que hemos jugado, me voy contento por lo que mostraron los jugadores en la cancha, contra un rival que no está acá por suerte, nadie les regaló nada”, precisó.

Además, “al terminar el partido en Pasto, me preguntaban sobre cuál era el rival que prefería, yo les dije que fuera el mejor y este Pereira demostró que fue el mejor. Me encanta una final como esta, el partido que viene el miércoles será espectacular”.



En cuanto al trámite del partido, González indicó que “aunque el equipo está jugando bien, promediando los 30 minutos del segundo tiempo, hay desgaste y buscamos piernas frescas, a los que entran les tenemos confianza que van a resolver. Con Miguel Monsalve estábamos buscando una mayor amplitud e interiorizar. Vladimir Hernández estaba jugando más al centro y Felipe Pardo estaba en la otra banda jugando bien”.



Sobre el frente de ataque, David comentó que “son situaciones del partido, el hecho que Pereira juegue con tres centrales y dos laterales, los espacios cambian. Depende de la estructura que pone el rival y cómo podemos aprovecharlo”.



González se fue satisfecho por el buen nivel de su equipo. “Desde mi perspectiva, me voy lleno, ha sido una final digna. A mucha gente le hubiese gustado que otros equipos la jugaran, pero estamos nosotros. Hemos aplicado la idea, los comportamientos fueron como se los pedimos”.



Siguiendo con el análisis del partido, el estratega declaró que “gran parte del partido tuvimos controlado al rival, anotamos. El resultado pudo haber sido otro, pero así es esto y hay que mirarlo con el resultado positivo, hay que jugarlo igual, con los dientes apretados”.



Sobre el gol del rival, David detalló que “hubo un momento después del gol, que cambió el transcurso del partido. Teníamos nuestro momento en ataque y después del gol, por cualquier razón, cambió el juego, Pereira reaccionó. Una de las instrucciones antes del penal de Andrés Cadavid era bajar el ritmo”.



Finalmente, habló sobre la idea de juego para jugar por fuera del Atanasio. “A lo largo del torneo hemos visto que fuera de casa hemos ido a buscar el partido. Seguramente tendremos variantes, pero no hay nada que cambiar, estamos convencidos con nuestra idea”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8