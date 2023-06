A DT que echaron por un escándalo le gustaría dirigir a Santa Fe

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Liga BetPlay 2023 del primer semestre y luego de la salida de Alfredo Arias como técnico, las directivas del club cardenal decidieron empezar a buscar el nuevo timonel, tarea que no ha sido fácil debido a los complejos económicos que tiene la institución.

Pese a eso, Santa Fe aún sigue vivo de Copa Sudamericana de la mano del interino Gerardo Bedoya, pero solamente está de manera atenta provisional mientras encuentran el nuevo técnico.



Tras la constante búsqueda, el panorama para Santa Fe es difícil en cuestión de encontrar un técnico libre y que se ajuste a sus posibilidades, pero en las últimas horas surgió una declaración del venezolano César Farías en el Vbar de Caracol Radio, en la que mencionó que le gustaría dirigir al equipo cardenal.



“Claro que es apetecible ir al fútbol colombiano y me encantaría dirigir a Santa Fe, eso no quiere decir que me han llamado. Santa Fe es un grande de Sudamérica, no es cualquier equipo. Ha sido campeón de Sudamericana y en Colombia. Cuando comencé en la Selección (Venezuela) fui varias veces porque estaba Luisma (Seijas), después los enfrenté con Cerro Porteño y The Strongest”, mencionó Farías.



Por ahora, esa posibilidad de que César Farías se incorpore como nuevo técnico de Santa Fe es nula, debido a su inmenso salario que hace imposible empezar a negociar.



Hay que recordar que Farías acaba de dejar a Aucas de Ecuador luego de que el técnico venezolano agrediera a dos futbolistas de Delfín en pleno partido. Eso conllevó a ser sancionado por un año y por ende, tuvo que ser despedido.