Carlos Darwin Quintero explicó las razones para llegar a América

Para este primer semestre de la liga colombiana, América de Cali realizó una de las mejores contrataciones, anunciado la llegada del extremo Carlos Darwin Quintero el pasado mes de diciembre, luego de su exitoso paso por la liga mexicana y estadounidense, para luego volver a disputar el torneo local en Colombia.

A sus 35 años, el tumaqueño llegó con muchas expectativas con el cuadro americano: “son altas, estoy muy emocionado de estar aquí, regresar al fútbol colombiano y en especial con el América. Entonces, creo que en mi cabeza no existe otra cosa que dar lo mejor de mi dentro de la cancha”.



Fue interrogado sobre si, aún mantiene esa explosividad en el ataque, a lo que respondió que: “en lo personal siento que sí, me siento aún con esa explosividad y con esa fuerza para ir en un mano a mano. Creo que, si muchos no han visto el fútbol de los Estados Unidos, por ahí en los partidos van a ver que todavía esa característica está intacta”.



Reveló los detalles de cómo fichó con los diablos rojos: “la verdad hay muchos aspectos que hicieron que tomara la decisión, principalmente el saber que el equipo, el director técnico confían en mí, la capacidad que tengo y lo que me ha pedido son varias cosas dentro de la cancha como movilidad, poner a jugar al equipo, estar posicionado en algunos aspectos del juego. Vamos encontrando ritmo, lo que él quiere, para que de mi parte darle todo al equipo”.



Dio muy buenas referencias del grupo de jugadores: “creo que se ha armado un grupo humano muy bueno, con talentos bastante destacados, que al final tenemos que hacer un conjunto para llevar a cabo nuestros objetivos. Se que el hincha del América es exigente, los que estamos acá debemos dar lo mejor para conseguir los objetivos. Un equipo como estos tan grande, es siempre estar dentro los primeros lugares y pelear por el título, pero nosotros en lo que nos hemos enfocado es en ir paso a paso”.



Tienen muchos objetivos, pero detalló el primordial: “el principal objetivo tanto mío como del conjunto es clasificar dentro de los ocho, es una responsabilidad, una obligación por lo que es el América y después de eso, pelear por el campeonato, pero como lo dije ahora, es ir paso a paso, no nos podemos adelantar a nada”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15