¿Nueva liga top? Los jugadores estelares que estarán en Liga BetPlay

Con la llegada de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla, el fútbol colombiano volvió a tomar vida para ser de nuevo una liga top llena de estrellas como en las épocas doradas que hubo desde los años 1950 con Alfredo Di Stefano como gran insignia en Millonarios.



A medida que fueron pasando los años en el fútbol colombiano fue diluyendo en estrellas que venían a Colombia y después de las épocas de los 70 a 90, el país quedó corto en lo económico y las estrellas no volvieron, pero el balompié cafetero fue creciendo con su talento nacional y que ayudó a crear un estilo propio trasladado a la Selección Colombia.



Ahora, tras varios años viendo cómo Colombia exportaba talento joven a nivel internacional y de lo poco que duraban en el país, aquellas figuras de la última década han decidido volver gradualmente después de triunfar en el fútbol del exterior.



Por ello, para esta temporada de Liga BetPlay 2023 el retorno de Juan Fernando Quintero tras lograr ser exitoso en los últimos años en River Plate, se suma también a la reciente contratación de Independiente Santa Fe por el experimentado Hugo Rodallega, quien vuelve al fútbol colombiano tras 18 años fuera del país.



De igual manera, antes del inicio de las pretemporadas, Atlético Nacional ya había logrado acuerdos con jugadores importantes como Cristian Zapata, quien retornó después de su paso a Europa y Argentina, además, de la contratación de la joven promesa brasileña Jader Gentil y Francisco Da Costa, goleador en la liga de Bolivia.



Por el lado de Millonarios la actualidad no fue ajena y trajo a Fernando Uribe y al goleador de la pasada Liga BetPlay, Leonardo Castro, quienes también tuvieron su paso por el exterior hace unos años, pero volvieron hace unas temporadas a Colombia, pero han logrado mantenerse en el fútbol colombiano.



Siguiendo con el recorrido de los equipos, América de Cali tendrá a Carlos Darwin Quintero, además del ya histórico Adrián Ramos, quien fue uno de los primeros jugadores en regresar a su país para jugar en la Liga.



Por el momento, el mercado de fichajes en Colombia no se ha cerrado, pero no se descarta algún otro golpe a días de comenzar la temporada del fútbol colombiano.



Estrellas que estarán en Liga BetPlay 2023



Juan Fernando Quintero - Junior

Hugo Rodallega – Santa Fe

Fabián Sambueza – Santa Fe

Cristian Zapata – Atlético Nacional

Francisco Da Costa – Atlético Nacional

Jader Gentil – Atlético Nacional

Andrés Ibargüen – DIM

Dayro Moreno – Once Caldas

Carlos Darwin Quintero – América

Adrián Ramos – América

Leonardo Castro – Millonarios

Fernando Uribe – Millonarios