Con Darwin Quintero a bordo: América comenzó pretemporada

En el segundo día de este 2023 varios equipos de la liga colombiana iniciaron o retomaron los trabajos de pretemporada con miras al primer semestre de la liga, la copa Colombia y los que disputan algún torneo internacional.



El América de Cali no fue la excepción y este lunes el grupo dirigido por el técnico Alexandre Guimaraes, se reunió nuevamente en la sede deportiva y administrativa Gabriel Ochoa Uribe en Cascajal al sur de la ciudad de Cali, como lo compartió el equipo escarlata en sus redes sociales.



En esas imágenes se pueden observar a los nuevos refuerzos del equipo profesional como los extremos Carlos Darwin Quintero, Andrés Sarmiento, el mediocampista argentino Franco Ezequiel Leys y el extremo Cristian Barrios.



📷 Con nuevos integrantes en nuestra familia, hoy inició la #PretemporadaEscarlata2023 en Cascajal. 👹 pic.twitter.com/f3era6ehId — América de Cali (@AmericadeCali) January 2, 2023

Durante este primer día de pretemporada el equipo no tuvo mucho movimiento en campo, en el cual se reunieron durante varios minutos, presentando ante el plantel las nuevas contrataciones y chequeando la condición física y médica de los deportistas, después de las festividades de fin de año, para determinar un plan de trabajo mucho más específico para cada uno.



Cabe aclarar que no todos los jugadores se presentaron este 2 de enero y el grupo se completará durante esta semana.



El América de Cali masculino durante este 2023 solamente disputará los dos torneos de la liga y la Copa Colombia, ya que no lograron la clasificación a ninguno de los dos torneos internacionales de la Conmebol como la Copa Libertadores o Sudamericana.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15