Gómez tenía todo listo para irse: se habría enfriado la negociación

El futuro de Carlos Andrés Gómez está en incertidumbre todavía. Con la llegada a Millonarios de Fernando Uribe y Leonardo Castro, poco a poco empiezan a cerrarle puertas al extremo, que, pese a no compartir mismas posiciones en la cancha que los dos jugadores fichados por el momento, sí podrían complicar el futuro de Gómez. El club albiazul había dicho que si salía una oferta de 4 millones de dólares o mayor a ese valor, no se lo pensarían dos veces y lo venderían.



Con el pasar de los días, los rumores que ponían a Carlos Andrés Gómez afuera de Millonarios empezaron a tomar mucha más fuerza. El chocoano que ha sido una de las grandes revelaciones en la Liga BetPlay 2022-II se dejó seducir por el Brasileirao y el RB Bragantino fue el que ganó enteros para ficharlo.

Dos casos concretos: Daniel Ruiz y Carlos Andrés Gómez que simbolizan la nueva sangre joven de Millonarios, pero que pueden cambiar de clubes próximamente. Y es que, a los embajadores se les hará difícil retener a Gómez, quien en septiembre renovó su contrato hasta 2025. No obstante, los constantes intereses de conjuntos del extranjero tocan las puertas de Millonarios y lo hacen pensar más de dos veces.



De acuerdo con el periodista, Julián Capera, el RB Bragantino va en serio por Carlos Andrés Gómez, “confirmamos con el entorno de Carlos Gómez que Red Bull Bragantino ya presentó oferta formal al jugador para firmarlo por cinco temporadas. Esperando respuesta en los próximos días. Aún no hay nada firmado, pero sí optimismo sobre la operación”, tuiteó hace algunas semanas Capera.

No obstante, cuando parecía que Carlos Andrés Gómez ya lo tenía todo listo para empacar las maletas e irse al fútbol de Brasil para firmar finalmente con el RB Bragantino, y, aunque, al parecer el club habría acelerado las negociaciones con Millonarios, el último tuit de Pipe Sierra, especialista en fichajes, daría un giro completo. Hay un pequeño detalle que separa a los brasileños de cerrar la contratación.



"A pesar de haber llegado a un acuerdo sobre los términos generales, al revisar los detalles, se enfrió la negociación entre Millonarios y Red Bull Bragantino por Carlos Andrés Gómez (20)", dice Pipe Sierra. Además, también referencia que de no concretarse la contratación, otra liga estaría pendiente de Carlos Gómez. "Desde la MLS siguen de cerca la situación por si llegase a colapsar", señaló Sierra. Ese pequeño detalle parece ser el dinero que ofreció el conjunto de Brasil y un tema sobre cómo se pagaría el valor. Millonarios no estaría de acuerdo con un pago a cuotas. Horas y días claves para finiquitar el futuro del chocoano.