Vélez apunta a Nacional por demora con Restrepo: 'no estaba preparado'

Alejandro Restrepo dejó de ser el entrenador de Atlético Nacional, una decisión que se precipitó por las últimas derrotas, en Copa Libertadores y en Liga Betplay, pero que ya hace tiempo se estaría analizando.

Varios analistas coinciden en que la decisión estaba casi anunciada y podría ser consecuencia de la inexperiencia del entrenador.



Para Carlos Antonio Vélez, por ejemplo, no hay una explicación lógica a tanta demora: "(Nacional) tomó una decisión anoche, la hizo visible hoy en un comunicado con dos meses de atraso. Terminada la liga anterior Nacional debió regresar a sus fuentes a estos muchachos, muy conocedores del fútbol actual, muy preparados, seguramente excelentes formadores pero no son estrategas y en el fútbol de alta competencia el entrenamiento es una parte muy importante, pero para eso hay especialistas. A la hora de la verdad esto funciona en el campo y la estrategia tiene un valor fundamental.. Todo va atado. Pero entrenar bien no es suficiente, se necesita sobre todo a nivel internacional eso y Nacional cada vez que sale del país tiene obligación, está condenado a ganar todo lo que juga, es el buque insignia, no se puede dar las libertades de poner a cualquiera", opinó en Antena 2.



"No desmerezco, no es justo, la capacidad de Alejandro Restrepo, debe tenerla, no lo conozco. Por algo estaba ahí, pero no estaba preparado, se le dio la oportunidad y en la campaña pasada se detectó que no era el indicado. ¿Por qué seguir? Lo que debió hacerse en diciembre pasó a marzo y ya se hipotecó seriamente lo que para Nacional es la cimiento de su desarrollo, al competencia internacional. Ahora a remar contra la corriente en medio de turbulencia, cuando se pudo manejar de tora manera", añadió.



Esa derrota en Copa Libertadores contra Olimpia (3-1) y la reciente contra Bucaramanga en Liga (3-1) sumó presión, pero lo ocurrido con Aldair Quintana ya agotó la paciencia y, según Vélez, sumó presión de una hinchada que parece tener más influencia de la debida.



"Cargar tintas a Restrepo pues... cada partido tuvo su historia, se le vieron fortalezas y debilidades, n tiene experiencia ni tino arpa manejar el grupo, lo que pasó con Quintana nova, muy sometido a presiones de la barra brava porque autorizó la traída de jugadores que ellos quería, que fueron importantes pero son especies casi extintas. Y carga contra el jugador a quien menos quiere la barra que es la hinchada. Una cosa es manejar pelaos y otra estos muchachos. En la cancha se vieron los pocos argumentos desde el punto de vista táctico, aridez total, el Sahara es fértil".



¿Qué hacer entonces ahora con Restrepo? "Reubicarlo en las menores es correcto, tenerlo cerca porque mañana puede ganar la experiencia que hoy no tiene", concluyó el analista.