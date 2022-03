Motivos de la salida de Alejandro Restrepo en Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó la salida de Alejandro Restrepo como director técnico del equipo, luego de 53 partidos, de los cuales 44 fueron como entrenador en propiedad. Su balance en esa etapa fue de 23 victorias, 12 empates y nueve derrotas, el equipo anotó 69 goles y recibió 38, para un total de 81 puntos sobre 132 posibles, siendo un rendimiento del 61,3 por ciento.



Teniendo en cuenta que ganó el último título del club en la Copa Colombia y que su rendimiento era aceptable, ¿por qué se fue del equipo? A continuación, encontrarán seis motivos de su salida del cargo.



Manejo de la nómina: Jugadores en departamento médico, otros reventados físicamente y un notorio descenso de rendimiento desde la etapa de cuadrangulares el semestre anterior, fue uno de los detalles para que Restrepo estuviera en el ojo del huracán. El no hacer rotaciones puntuales, derivó que el equipo no luciera su mejor cara en partidos claves de la Liga II-2021, donde había llegado como líder del campeonato en su fase todos contra todos.



Juveniles sin tanta oportunidad: Siendo un entrenador que venía de las divisiones menores, con Alejandro Restrepo se esperaba ver más oportunidades para los jugadores juveniles. Pero costó ver hombres como Ruyery Blanco, quien no venía de inferiores, pero era un jugador joven, el que Tomás Ángel estuviera muchas veces sin ser convocado, entre otros casos.



Planteamientos: Alejandro Restrepo se ‘casó’ con el 4-2-3-1 y no hubo variedad en sus esquemas de juego a lo largo de su dirección técnica en Nacional. Los cambios eran hombre por hombre y muchas veces, el equipo era muy mecánico, casi robotizado, sin dar margen a ese talento, la jugada diferente que muchas veces desequilibran los juegos.



Respeto desmedido por los referentes: Jefferson Duque, Dorlan Pabón y compañía, fueron jugadores en los que Alejandro Restrepo brindó un respeto enorme. Aún si no estaban en su nivel, el técnico los seguía dejando en cancha.



Enfoque muy medido: Con resultados a favor, el técnico optaba por un planteamiento de juego muy defensivo, sin audacia, que permitiera ir de la mano con su discurso de ser un equipo valiente y propositivo.



Resultados en juegos clave: La eliminación temprana en los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2021, donde Nacional llegó a la cuarta fecha sin opciones, el rendimiento irregular en las primeras nueve fechas de Liga y la caída contra Olimpia en Copa Libertadores, fueron situaciones que sumaron para que Alejandro Restrepo no sea más el técnico de Nacional.



Desconfianza de los directivos: A raíz de los resultados obtenidos a finales del 2021, Atlético Nacional decidió sumar a Carlos ‘Piscis’ Restrepo como segundo asistente técnico de Alejandro Restrepo. Un entrenador que no pidió y que lo impusieron los directivos, eso generó corto circuito que derivo en que Restrepo y Nájera se fueran, pero el ‘Piscis’ se quedara como asistente de Hernán Darío Herrera.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8