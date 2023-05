¿Quién podrá ayudar? Candidatos a dirigir a Santa Fe después de Rivera

Atlético Nacional le dio una estocada al proceso de Harold Rivera en Independiente Santa Fe y de paso abrió la convocatoria: ¿quién llegará como reemplazo del destituido entrenador?

Rivera se fue del equipo 'cardenal' dejando un panorama complejo de cara a la clasificación en la Liga Betplay I 2023, pues es noveno con 23 puntos, a uno del octavo, pero necesita un tropiezo de Boyacá Chicó, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto o Atlético Junior para soñar con las finales.



Eso es lo urgente. Lo importante en términos de la temporada completa y la situación económica del club es la Copa Sudamericana, en la que es tercero de su grupo, aunque con un calendario en teoría favorable.



Con esas tareas por terminar y sobre el final de la ronda todos contra todos, ¿quién podrá ayudar a Santa Fe a salir de la crisis?



Los candidatos se revelarán en la reunión de la junta directiva que anunció el presidente Eduardo Méndez para este viernes. Y entonces comenzarán los contactos, aunque vale decir que la difícil situación que hace tiempo enfrentaba Rivera, muy criticado por la afición, ya había hecho que se hicieran unas cuantas llamadas.



En la baraja de candidatos el primer nombre apuntado es Hernán Torres, quien acaba de salir de Deportes Tolima curiosamente también por malos resultados, pero es un técnico ganador, que fue campeón con Millonarios y Deportes Tolima y siempre fue productivo en los clubes donde estuvo.



Rafael Dudamel, campeón con Deportivo Cali en 2021-II y hombre del corazón de los hinchas, al recordar su paso como jugador. Dudamel era el arquero titular del equipo que llegó a la final de la Copa Conmebol en 1996. Sin embargo, el venezolano no parece ser del gusto del presidente Eduardo Méndez. Lo mejor que tiene es que está libre y podría hacerse cargo ahora mismo, pero en la política de "administrar pobreza" que una vez reveló el propio presidente Méndez, hay que decir que no es un entrenador económico.



Una tercera opción, según reveló Carlos Antonio Vélez en Antena 2, sería un extranjero, experiencia que le ha dado los éxitos más grandes al equipo en los últimos años, especialmente con la escuela uruguaya. Según el analista, Méndez ya avanzó las conversaciones pero tiene un problema: tiene contrato y habría que esperar a que logre desvincularse, lo que obligaría a que un interino asuma la crisis, alternativa riesgosa que no todos quieren correr.