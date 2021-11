Cali va a la casa del ‘Jaguar’ para asegurarse entre los ocho de Liga

Deportivo Cali tiene un pie en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, pero este viernes (8:00 p.m.) necesita al menos un punto en su visita a Jaguares por la fecha 18 para tener mayor tranquilidad.



La buena racha que arrastra el conjunto vallecaucano y la mejoría que ha experimentado con la dirección técnica de Rafael Dudamel se pondrá a prueba frente a un equipo que está urgido de un triunfo para volver a meterse entre los ocho y que cuenta con un entrenador estudioso como César Torres.



El cuadro ‘felino’ sufrió un bajón en las últimas fechas, pero nadie puede desconocer su capacidad de ataque y dinámica en todos los sectores de la cancha. No obstante, las 24 unidades que suma lo tienen en la casilla 11, pero sin margen de error y a la espera de que se le den otros resultados.

De la convocatoria de 20 jugadores de Dudamel no hace parte un jugador importante como Teófilo Gutiérrez, por acumulación de tarjetas amarillas, lo mismo que el defensor central uruguayo Hernán Menosse, pero sí están el defensa central Jorge Arias –tras una larga inactividad– y el lateral derecho Juan Camilo Angulo, capitán del equipo durante mucho tiempo.



Las dudas en lo que plantearía el entrenador venezolano es el reemplazo de ‘Teo’, entre Michael Ortega y David Luna, así como Jhon Vásquez o Harold Preciado en la parte ofensiva. Lo claro es que en la pareja de centrales José Caldera irá por Menosse, al lado de Jorge Marsiglía.



Precisamente, Marsiglia habló de su compañero en la zaga en esta oportunidad: “Con Caldera nos conocemos hace varios años, desde pequeños, hemos jugado juntos, creo que está esa química de siempre y ahora que estamos en el Deportivo Cali hemos podido ratificar eso en los entrenamientos y en los partidos que nos han tocado. Creo que este encuentro no va a ser la excepción, nos respaldamos, nos hablamos mucho y dentro y fuera de la cancha siempre tratamos de mejorar”.



También se refirió a las fortalezas del rival: “Respecto a los delanteros de Jaguares, hemos analizado mucho con las herramientas que nos ha dado el ‘profe’, son atacantes de buena movilidad, potentes, y nosotros trataremos de hacer bien nuestro trabajo para contrarrestar eso”.



Sobre lo que esperan de un adversario urgido de los tres puntos, señaló: “Nosotros vamos tranquilos a hacer nuestro trabajo, nuestro fútbol, sabemos que ellos tienen la necesidad de ganar además por la localía y buscar la clasificación. Tenemos que tratar de no desesperarnos, no caer en el juego de ellos y hacer nuestro partido para ratificar el cupo”.



Cali suma 30 puntos en la cuarta casilla y tratará de sumar los 6 restantes para ubicarse más arriba.





Estadio: Jaraguay (Montería)

Hora: 8:00 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Edilson Ariza (Santander)

Asistentes: Miguel Roldán (Antioquia) y Javier Patiño (Meta).





Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, José Caldera, Jorge Marsiglia, Juan José Tello (Darwin Andrade); Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Daniel Luna (Michael Ortega); Harold Preciado (Jhon Vásquez), Ángelo Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces