Kevin Mier, con la ilusión de afrontar su primer clásico antioqueño

Tras varios partidos en donde le tocó alternar por las convocatorias de Aldair Quintana a la Selección Colombia de mayores, Kevin Mier tendrá un nuevo reto en la Liga, cuando sea el arquero titular de Atlético Nacional enfrentando al DIM por la fecha 19. El barranqueño ha cursado todo el camino por las fuerzas básicas del equipo y buscará asumir con responsabilidad esa misión en el pórtico verdolaga.



"Todo es fruto al trabajo, cada cosa la voy tomando con tranquilidad. Pienso en el día a día, disfrutar el presente y demostrar porqué somos líderes. Si se da la posibilidad de jugar un clásico, debo asumirla de la mejor manera. Siempre enfocado en trabajar y esforzarme", detalló el jugador que acumula experiencia con Selección Colombia sub 17, sub 20 y que estuvo recientemente con el Valledupar de la segunda división.



Entrando en el tema de Selección donde alguna vez estuvo, el golero se alegra por los llamados de varios de sus compañeros, en este caso por Sebastián Gómez y Yerson Candelo. "La alegría de las convocatorias a Selección de los compañeros uno la comparte. Sé que Sebastián (Gómez) y Yerson (Candelo) lo van a disfrutar mucho".



En lo personal, el jugador se siente capacitado para defender el pórtico verde como lo hicieron sus maestros Milton Patiño y René Higuita. "Desde que me empecé a formar como futbolista, me gustaba mucho hacer espacio reducido con los jugadores. Perder ese miedo y transmitir confianza".



Además, "cada oportunidad busco aprovecharla. Cuando estuve en Valledupar sumé experiencia, para ponerlo en práctica en Nacional. Día a día voy demostrando que en Colombia hay buenos arqueros y que se deben fijar en eso".



Finalmente, detallando su proceso, se ve reflejado en hombres como David Ospina, que, como él, hicieron todo el camino hasta brillar en Nacional y ahora con la Selección Colombia y en el fútbol italiano. "He mejorado mucho en la confianza, día a día estoy trabajando para destacarme en mi posición. Lo que hizo David Ospina es muy grande. Quiero seguir por ese camino. Aprovechar el momento para seguir creciendo y asumiendo la responsabilidad".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8