El fichaje de América de Cali que espera volver recargado para 2022

América de Cali tiene una exigua posibilidad matemática para clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, pero igual sigue vivo si gana sus dos últimos partidos y se le dan otros resultados de equipos que también están comprometidos en el objetivo.



Dentro de los siete fichajes nuevos que pidió Juan Carlos estaba el extremo David Lemos, quien infortunadamente se lesionó antes de comenzar el certamen. FUTBOLRED habló con él para conocer su actualidad y otros aspectos del club: “Bien, dando gracias a Dios, trabajando muy fuerte. Estoy en el cuarto mes, ya preparándome para hacer trabajos de campo, creo que 15 días para iniciarlos. Trabajos más específicos, adaptar la rodilla nuevamente a trotar, a hacer movimientos, estirar, ahora hace fortalecimiento y esperar que el tendón vaya haciendo su trabajo para volverse ligamento”.



Sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometido, señaló que salió muy bien: “El tiempo de Dios es perfecto, tengo mucha fe y estoy trabajando muy fuerte para el próximo año. Creo que como ser humano uno al principio es duro y nos hacemos cuestionamientos, pero ahora lo veo de una mejor manera y entiendo que todo pasa por algo, el tiempo de Dios es perfecto y lo que uno hace es poner la mejor disposición y actitud, que creo es muy importante para la recuperación”.



En cuanto a si el 2022 sea el de su consolidación y del equipo, sostuvo que “esa es la idea, esperemos que retornemos bien a las canchas, el resto prepararnos de la mejor forma para cuando nos toque hacer las cosas para las que nos trajeron y por lo que uno siempre ha querido hacer, jugar en América y hacer goles”.



Lemos está de acuerdo en que sus características hubieran sido valiosas para los objetivos que América se trazó este semestre: “El ‘profe’ a veces lo manifiesta, que era una pieza fundamental en el proyecto que él traía, pero todo pasa por algo. Hay que seguir, ya no hay que lamentarse sobre la leche derramada y prepararme para lo que viene”.



En cuanto a la exigua, pero igual opción matemática que le queda al equipo para clasificar a los cuadrangulares, dijo que “mientras haya una posibilidad, la ilusión es lo último que se pierde, el equipo debe salir a hacer su trabajo ganando los dos partidos que quedan y mirar si se dan otros resultados. Si América está para entrar en los ocho allí va a quedar o sino prepararnos para lo que se viene y hacer una buena campaña, como queremos todos y se merece la hinchada del equipo”.



Sobre lo que podría haberle pasado al conjunto, señaló que “no podría decirlo, creo que es un proceso y ellos requieren de un tiempo para consolidarse y ganar una idea de juego. Creo que la idea que tiene el ‘profe’ es muy acertada, pero esto es de resultados, uno quiere ver las cosas ya, pero si le damos tiempo al tiempo América va a consolidar un muy buen equipo y van a ser cosas muy buenas, pero esto es América y todos quieren que las cosas se den rápido. Uno no sabe qué pasaría realmente, porque creemos que tenemos muy buen grupo”.



Al mismo tiempo se detuvo en si darle tiempo al tiempo con el actual cuerpo técnico: “Los que estamos de cerca con el ‘profe’ todos los días nos damos cuenta realmente de lo que él quiere, pero esto lo respaldan los resultados y es algo que lastimosamente no se está dando, porque el proyecto y lo que el profesor anhela y quiere dejar en el fútbol colombiano es algo muy lindo, pero el hincha exige resultados y quiere ver el equipo ganando, es algo que no podemos evitar, pero deseo que el ‘profe’ siga”.



Referente a si se sufre más adentro o afuera, expresó que “se sufre más afuera, la impotencia de saber que uno puede aportar algo, es complicado, incluso en algún momento pensé ir al estadio, creo que afuera se sufre más”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces