¿Hay estilo? ¿hay recambio? Crítica del 'Bolillo' al fútbol colombiano

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez es un hombre de recorrido y éxitos a nivel nacional e internacional. Su participación en Copas Américas, Copas del Mundo, Copas Libertadores, tornos colombianos, ente otras competencias, lo acreditan como uno de los entrenadores con más conocimiento que hay en Liga y, por ende, voz autorizada para analizar a profundidad el presente del FPC y la selección colombiana de fútbol.

En un diálogo con DirecTV, el estratega antioqueño se refirió a la actualidad del fútbol colombiano y aseguró que, en Colombia como en Sudamérica, 'se corre más de lo que se juega', debido al estilo 'europeo' que están implementando la mayoría de los equipos.



"Se corre más de lo que se juega. Algunos equipos corren y tienen orden, hay otros que corren y lo pierden. Se habla mucho de la intensidad, se ha perdido la precisión, los jugadores de talento, el mano a mano, la gambeta... Ahora es mucho trabajo físico, de fuerza; cada partido hay 4-5 hombres muy golpeados", dijo.



Y añadió: "Se ha perdido el '10', se ha perdido el talento, pero no sé si más adelante, cuando haya un desgaste, se tenga que volver a ese fútbol de la época en la que tuvimos la Selección Colombia. Estoy experimentado este nuevo fútbol de velocidad, de pase largo, de poca elaboración, poca concentración, de dos tres toques y al arco contrario".



Para el 'Bolillo', la pérdida de identidad del fútbol colombiano ha hecho que los clubes fracasen en las copas internacionales, pues 'el futbolista no expresa lo que siente' y está mentalizado en ser un jugador europeo.



"Hemos perdido el estilo, la esencia del futbolista colombiano; recuerdo que, cuando llegamos con Pacho (Maturana) y Hugo Gallego a Nacional y empezamos a coger la Selección, hablamos que nuestro país es de salsa, es un país alegre y es un futbolista alegre, y el futbolista tenía que expresar lo que siente. Ahora el futbolista no expresa lo que siente, sino que lo ponemos a correr, a jugar dizque europeo, con ‘intensidad’... No solo en Colombia, sino también en Sudamérica.



"Se pierde ese estilo tan alegre, tan bonito, de diversión, de triangulaciones, de gambeta. Uno ve en los himnos nacionales la cara de los futbolistas y se les ve mucho estrés, mucha ansiedad, mucha necesidad de hacer cosas. Estamos empecinados en que debemos ser europeos. El fútbol de nosotros era muy lindo".



Hernán Darío considera que una de las falencias del fútbol colombiano es que no se respetan los procesos y tampoco hay un buen recambio de jugadores, pues las instituciones están enfocadas en los resultados inmediatos y los jugadores están siendo influenciados por empresarios que buscan su pronta salida a Europa.



"No existe el proceso en el fútbol colombiano, no hay paciencia, echamos a los técnicos; si echan a los técnicos, también deberían echar a los jugadores. Echan a un técnico que es bueno, llega otro que también es bueno, pero le dejas a los mismo jugadores. No hay proceso, en un torneo de tres meses no puede haber proceso. Si en cuatro partidos no gana, hay que echar al DT, acá se necesitan resultados; si se gana, se ve bien el equipo, no importa si fue bien o mal".



"Los recambios del fútbol colombiano los hicieron Reinaldo Rueda y Eduardo Lara en las selecciones Sub-17 y Sub-20, con las generaciones de Muriel, James, Zapata. Ellos (Rueda y Lara) son unos ‘verracos’ para eso".



"Ahora está difícil porque hay un afán para todo, el futbolista ya no piensa en la Selección Antioquia, Distrito, Atlántico, Valle, ni jugar en la Sub-20 de sus equipos, porque son manejados por una cantidad de empresarios que les llenan la cabeza a sus jugadores que tiene que irse para Europa, Brasil, Estados Unidos. No hay un formación, no hay ese sueño de jugar en el Cali, en el DIM... Acá no hay formadores porque no pagan bien y no hay vitrina", sentenció.



Selección Colombia

De cara a la triple fecha de las Eliminatorias, 'Bolillo' Gómez destacó la llegada de Reinaldo Rueda a la dirección técnica y se mostró a gusto con la convocatoria ya que considera importante el llamado de jugadores que estén acostumbrados a jugar en la altura.



"Nombrar a Reinaldo en la Selección Colombia es como sentir que hay alguien de nosotros, estamos muy contentos, esperanzados, sabemos de su capacidad, es ganador... Fue con Honduras y Ecuador a mundiales, es campeón de Copa Libertadores con Nacional. En la Copa América demostró que conoce el fútbol colombiano. Formó un equipo sólido, fuerte, cuando tuvo correr duro, lo hizo, y los muchachos le respondieron... Cuando uno conoce su equipo, se equivoca poco".



Sobre la ausencia de James Rodríguez en la lista de 28 jugadores, 'Bolillo' no tocó el tema a profundidad, pero sí dejó claro que el creativo del Everton es una estrella, y que, seguramente, Rueda ya está conversando con el jugador para trabajar en su regreso.



"Tengo un respeto y gran cariño por él, James es una de las figuras, pero Reinaldo es inteligente. Yo creo que Reinaldo ha hablado con él y han tenido conversaciones, creo que al final vamos a llegar a un buen término", finalizó.