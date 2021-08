Sin 7 titulares habituales, ¿cómo jugaría Colombia contra Bolivia?

La Selección Colombia está a la expectativa, como todos en Suramérica: ¿se jugará o no la fecha triple de las Eliminatorias a Catar 2022? Para el cuerpo técnico no hay tiempo para esperar a las confirmaciones y por eso, contra viento y marea, tiene que asumir que sí habrá competencia y tomar todas las precauciones para tener un Plan B sólido y, especialmente, ganador.

En este momento, el técnico Reinaldo Rueda tiene 7 posibles ausencias respecto de su convocatoria: David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Muriel, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Matheus Uribe. No son solo los titulares habituales sino jugadores con la experiencia, el roce internacional y el rodaje que exige una Eliminatoria. Por eso es tan compleja la tarea de reemplazarlos.



Pero si fuera inevitable, aquí, un primer ensayo contra Bolivia, en La Paz, el reto del 2 de septiembre. para el arco, en lugar de Ospina, un candidato ideal es Camilo Vargas. No solo porque es el más experimentado en selección después de Ospina en el puesto, sino porque tiene confianza total del entrenador y sus compañeros, porque tiene dos Mundiales encima y, dato no menor: juega a 1.500 metros de altitud, en Atlas de México.



En la defensa, si no hay acuerdo entre los clubes d Europa y la FIFA, no podrán estar Mina y Dávinson, los fijos de la zaga. Pero hay opciones: una primera es Óscar Murillo, jugador de 33 años con mucha experiencia en Selección, mundialista, y otro detalle definitivo: juega en Pachuca a 2.400 metros de altitud. Es la opción más segura, inclusive aunque estuvieron los de la Premier league. la duda es su compañero. Una alternativa es Carlos Cuesta, un hombre joven y ágil, pero que tiene en contra la falta de rodaje en la selección mayor. Otra opción es William Tesillo, quien juega como central en su club, León de México, a 2.000 metros de altitud.



¿Entonces quién sería lateral izquierdo? El que Rueda citó para Copa América en ese puesto: Yairo Moreno, jugador naturalmente zurdo, que juega en la posición y que acaba de llegar a Pachuca, la de los 2.400 metros de altitud, el de Murillo, quien sería su compañero de zaga. Para el lateral derecho la opción ideal es Andrés Felipe Román, el alumno destacado del morfociclo y hombre clave de Millonarios... jugando a 2.600 metros de altitud.



En el medio campo faltaría Matheus Uribe. Y allí vendría una apuesta que al DT ya le funcionó con Borja: un campeón de Libertadores a su mando, como Alex Mejía, quien volvió al país para estar en el radar de la Selección y ahora juega en la altura de la capital, con Santa Fe. Es mundialista, veterano y 'canchero' en instancias clave. A su lado podría estar Gustavo Cuéllar, quien lució en las Eliminatorias de junio y en Copa América, o el mismo Baldomero Perlaza, quien estuvo en la última concentración de 40 días de Rueda.



El ataque es el otro sector a reforzar: sin Cuadrado y sin Díaz, nada menos que el eje y el goleador de la última Copa América, la tarea de los reemplazos es titánica. En el sector derecho se puede usar a Daniel Muñoz, quien en el pasado jugó como mediocampista, o con Yerson Candelo, el hombre que juega en el puesto de Juan Guillermo en Atlético Nacional. Por la otra banda habría que apresurar al llegada de un hombre que anda en racha: Luis Sinisterra.



En punta, sin Muriel y con la lesión de Duván Zapata que lo sacó de la convocatoria, no hay por ahora un delantero que que supere la fortaleza de Roger Martínez, un hombre con pasado feliz en Selección en la Copa América de 2019 y quien juega en el DF, a 2.200 metros de altitud. otra opción sería correr riesgos, con Santos Borré y Borja (ya jugaron juntos en Copa), o un creativo como Quintero detrás de alguno de ellos... Falcao, si fuera el caso, sería una alternativa en un corto periodo, pues viene sin mucha actividad.