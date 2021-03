'Bolillo' Gómez y el 'rompecabezas' con DIM para los próximos partidos

Deportivo Independiente Medellín le llegó en mal momento una ola de contagiados por covid-19 que ascienden a ocho jugadores, personal del cuerpo técnico, utilero y hasta el jefe de prensa. Sumado a cuatro jugadores que están lesionados y David Loaiza suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, varias bajas para afrontar una semana clave, con tres partidos frente a rivales directos como Deportivo Pasto, América de Cali y Atlético Nacional.



El técnico Hernán Darío Gómez lamentó esta situación, pero espera resolver este ‘rompecabezas’ y conformar el once mejor preparado para ser un rival que compita y busque tres triunfos claves que le permita quedar muy cerca de la clasificación.

"Es la primera vez que veo con tantos jugadores sin poderlos alinear, por lesiones, sanciones e infectados por coronavirus, hoy trabajamos con 15 jugadores, metiéndole duro y dando orden. Son jugadores buenos, pero seguramente vamos a tener dificultades", remarcó ‘Bolillo’ quien está preocupado por la cantidad de casos positivos por covid-19 que tiene el conjunto rojo de Antioquia.



Sin embargo, el entrenador imparte tranquilidad y confía en ubicar a los jugadores que mejor estén, así sea en posiciones ‘improvisadas’. "Tengo la confianza en mi plantel, en los jugadores juveniles que vamos a subir. En Colombia hay jugadores muy buenos, es difícil ver troncos en algún equipo. Hay diferencias en edad, en experiencia, pero en manejo de balón no lo hay".



Por otro lado, el técnico apuntó a la falta de cuidados de algunos jugadores que, en sus días libres, pudieron haberse contagiado. "Es triste esta situación porque hubo protocolos, tengo tranquilidad, pero también tengo 'putería' dura. Los veteranos no están enfermos, ellos se cuidan, no se exponen saliendo a la calle. Yo no me meto en los días de descanso, pero en esta oportunidad, estamos enfermos en el país y no se puede dar papaya".



Además, "por mí que los jugadores hagan lo que quieran en su día libre. Si quieren hacer un programa, háganlo en su apartamento con su señora, si quieren beber, lo que sea, pero que se cuiden. La vitrina y la farándula son lo más 'cagado' que hay".



Volviendo a la preparación del partido, el técnico indicó que recién este viernes pudo preparar algo del partido contra Deportivo Pasto, espera en el último entrenamiento despejar dudas en el mediocampo para definir los convocados que afrontarán este encuentro frente a los nariñenses, el próximo domingo. "Hablamos con los jugadores, ellos también hablan y saben que el partido del domingo contra Pasto es vital, la claridad la tengo en defensa y en ataque, pero debo resolver dudas en el medio. "Es una oportunidad para ser héroes si ganamos estos partidos que vienen. Tenemos poca información y hay poco tiempo de trabajo. Así como que estoy 'berraco', mañana salgo a motivar a los muchachos, alguna cosa nos vamos a rebuscar".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8