'Tenemos gran plantel, una gran familia, vamos paso a paso': Andrade

Atlético Nacional ya se enfoca en su partido contra Millonarios por la fecha 13 en la Liga I-2021. Los verdolagas saben que no pueden dar ventajas en una tabla de posiciones, si quieren clasificar entre los ocho mejores. Andrés Andrade es una de las piezas que recuperó Alexandre Guimarães para encarar estos próximos partidos, el vallecaucano sumó minutos contra Junior y frente a Guaraní como titular, marcó doblete y fue la figura del partido.

“Tuve una lesión complicada, no fue fácil recuperarme, me perdí el partido de ida y me dolió mucho, pero volví bien, volví marcando y eso es importante en lo personal y para el grupo. Los dos goles me gustaron, siempre voy a celebrar los goles y lo más importante fue la confianza que agarró el equipo en el primer gol y en el tercero para cerrar el partido”, destacó el ‘Rifle’ quien acumula 11 goles en 37 partidos disputados con los antioqueños.



El jugador precisó porqué fue sustituido promediando el segundo tiempo y la razón por la cual le pusieron hielo en el banco de suplentes. “Lo del hielo fue preventivo por la lesión que tuve, fue un gran esfuerzo en una cancha pesada, porque estaba lloviendo y el músculo se resienta”.



En lo personal, el jugador es optimista y cree que en Nacional están preparados para llegar lejos en el certamen continental. “Estoy bien gracias a Dios, tenemos un gran plantel, una gran familia, vamos paso a paso, cumpliendo metas, queremos avanzar a la fase de grupos, avanzar de rondas y conseguir la Copa Libertadores, ese es nuestro gran objetivo”.



Además, “el equipo va en alza, venimos de menos a mal, la competencia interna permite que vayamos creciendo. Partido a partido se está reflejando eso”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8