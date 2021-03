¡Vamos León! Santa Fe, cerca de la clasificación: visita a Envigado

Independiente Santa Fe acumula 10 fechas sin perder, este sábado enfrenta a Envigado y espera acercarse de a poco a la clasificación anticipada para las finales del campeonato.



El entrenador Harold Rivera tuvo varios días para preparar el juego y de paso recuperar algunos jugadores que estaban afectados por lesiones. Desde las 3:30 de la tarde los bogotanos buscarán los 3 puntos en el estadio Polideportivo Sur.

Santa Fe lleva 10 partidos sin perder

Los hinchas cardenales están ilusionados con el presente del equipo, razón por la cual Rivera se muestra sereno ante los 12 días en los que no tuvo competencia: “Descansar de manera mental, pero ya estamos encaminados a lo que se viene, tenemos que estar bien recuperados en todos los aspectos para enfrentar los siguientes compromisos”.

Jeison Palacios, Diego Valdés y Jonathan Herrera son nombres que probablemente no estén en el juego de este sábado, sin embargo el técnico dio parte de tranquilidad con la mayoría de la plantilla: “Los otros jugadores están bien, recuperándose de golpes y sobrecarga de partidos, es el caso de Sherman Cárdenas, quien tuvo fatiga muscular, muy bien, recuperado, esperemos que todos los jugadores estén en plenitud de condiciones".



No es fácil enfrentar a Envigado en el Polideportivo Sur, sus jugadores buscan sobresalir y hacer las cosas bien para ganarse un lugar en el fútbol profesional colombiano: “Son un equipo joven y complicado, que si bien la tabla no refleja lo que se le ve jugar, con un Jeison Guzmán que es el que manejo los ritmos de este equipo, una plantilla joven pero con experiencia”, comentó el DT de los bogotanos.

Envigado busca su segunda victoria en la Liga



Los antioqueños llegan diezmados tras el juego frente a Equidad por la fecha 12, la derrota 3-1 en el estadio de Techo deja huella anímica y física en el equipo. El pasado martes el club publicó un parte médico con 5 jugadores afectados: 3 por lesión y 2 por Covid.

Jairo Palomino, Juan Manuel Zapata y el delantero argentino Alejandro Toledo probablemente no reciban a los bogotanos este sábado.

Sobre las pruebas COVID, el pasado sábado 13 de marzo, el equipo realizó 43 pruebas, de las cuales dos jugadores dieron positivos, desde ese momento se aislaron y aunque son asintomáticos sus nombres no fueron revelados por el cuerpo médico.



El equipo antioqueño hace parte de la tabla baja de la Liga, una victoria, seis empates y 4 derrota demuestran el momento que vive el club. Este sábado 20 se cumple un mes exacto desde su duelo contra Bucaramanga, el que ganó 1-0 con gol de Iván Rojas. Los antioqueños no pueden darse el lujo de dejar escapar puntos y sobretodo en condición de local.





