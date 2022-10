El balance de Nacional en el día del hincha verdolaga

El próximo domingo 30 de octubre, Atlético Nacional festejará una nueva edición del día del hincha verdolaga, el conjunto antioqueño buscará conseguir la clasificación y de paso, defender el título conseguido en la Liga BetPlay I-2022.

Como preámbulo de este encuentro, en FUTBOLRED quisimos mostrarles algunos datos en torno a este encuentro. Por tercera vez, La Equidad será el adversario que Atlético Nacional reciba en un día del hincha. Siendo el equipo que más enfrentó, los dos de Boyacá: Chicó y Patriotas, estuvieron en dos ocasiones cada uno. En general, los rivales que Nacional se midió en esta fecha fueron: Bucaramanga, Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Deportivo Pereira, Real Cartagena, Cortuluá, Jaguares de Córdoba, Atlético Huila, Junior y los ya mencionados La Equidad, Chicó y Patriotas.



El día del hincha se celebra desde el año 2006, comenzando como una idea de mercadeo deportivo y pasó a ser una tradición. Los rivales que Nacional enfrentó en estas fechas fueron: 2006 vs Deportivo Pasto, 2007 vs Deportes Quindío, 2008 vs Deportivo Pereira, 2009 vs Real Cartagena, 2010 vs Cortuluá, 2011 vs Boyacá Chicó FC, 2012 vs La Equidad, 2013 vs Boyacá Chicó, 2014 vs Patriotas FC, 2015 vs Jaguares de Córdoba, 2016 vs Patriotas FC, 2017 vs Atlético Huila, 2018 vs La Equidad, 2019 vs Junior de Barranquilla. En 2020 no hubo un partido en especial, tomando como referencia que la semana del día del hincha verdolaga la realizaron desde el 19 al 25 de octubre, Nacional enfrentó a Patriotas como visitante, cayendo 2-1, frente a Bucaramanga, el 6 de noviembre de 2021 fue la más reciente versión del día del hincha, quedó empatado 0-0.



En cuanto a resultados obtenidos en este día, el balance es de seis victorias, seis empates y tres derrotas. Anotó 12 goles y recibió ocho. Así le fue al cuadro verde en ese festejo en los 16 años anteriores:



1° Día del hincha: 22 de octubre de 2006 Nacional 1 - 1 Deportivo Pasto, gol de Aldo Leao Ramírez. Asistencia: 39.266 espectadores.



2° Día del hincha: 23 de septiembre de 2007: Nacional 2 - 1 Deportes Quindío, anotaron Camilo Zúñiga y Sergio Galván Rey. Asistencia: 36.874 espectadores.



3° Día del hincha: 28 de septiembre de 2008: Nacional 0 - 1 Deportivo Pereira. Asistencia: 24.575 espectadores.



4° Día del hincha: 18 de octubre de 2009: Nacional 0 - 0 Real Cartagena. Asistencia: 29.631 espectadores.



5° Día del hincha: 10 de octubre de 2010: Nacional 2 - 1 Cortuluá, tantos de Edwin Cardona y Dorlan Pabón. Asistencia: 35.596 espectadores.



6° Día del hincha: 16 de octubre de 2011: Nacional 1 - 1 Boyacá Chicó, diana de Diego Álvarez. Asistencia: 30.538 espectadores.



7° Día del hincha: 21 de octubre de 2012: Nacional 0 - 0 Equidad. Asistencia: 34.007 espectadores.



8° Día del hincha: 27 de octubre de 2013: Nacional 0 - 1 Chicó. Asistencia: 26.680 espectadores.



9° Día del hincha: 9 de noviembre de 2014: Nacional 2 - 0 Patriotas, doblete de Daniel Bocanegra. Asistencia: 42.439 espectadores.



10° Día del hincha: 3 de octubre de 2015: Nacional 1 - 0 Jaguares, gol de Jefferson Duque. Asistencia: 40.162 espectadores.



11° Dia del hincha: 30 de octubre de 2016: Nacional 2 - 1 Patriotas, anotaciones de Cristian Moya y Cristian Dájome. Asistencia: 34.345 espectadores.



12° Día del hincha: 30 de septiembre de 2017: Nacional 1-0 Huila, gol de Macnelly Torres. Asistencia: 15.006 espectadores.



13° Día del hincha: 5 de noviembre de 2018: Nacional 0-0 La Equidad. Asistencia: 21.593 espectadores.



14° Día del hincha: 6 de octubre de 2019: Nacional 0-1 Junior. Asistencia: 38.562 espectadores.



15° Día del hincha: se conmemoró de manera virtual en 2020. No hubo partido.



16° Día del hincha: 5 de noviembre de 2021: Nacional 0-0 Bucaramanga. Asistencia: 32.431 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8