Fiesta en el Atanasio: 17 datos sobre el día del hincha verdolaga

Atlético Nacional recibe este domingo, desde las 4 de la tarde a La Equidad, por la fecha 20 en la Liga BetPlay II-2022. Será la edición 17 del día del hincha verdolaga. A continuación, les compartimos 17 datos respecto a esta fecha particular para los aficionados del equipo antioqueño.

1. La primera edición del día del hincha fue el 22 de octubre de 2006, en un encuentro entre Atlético Nacional contra Deportivo Pasto, el resultado fue empate 1-1, la asistencia fue de 39.266 espectadores.



2. En 2020 no se celebró partido en el día de hincha y el equipo recurrió a celebrarlo durante una semana en el mes de octubre con actividades virtuales.



3. Desde la cuarta edición del día del hincha, Nacional aprovechó esta fecha para homenajear algún jugador, técnico o equipo referente de su historia. Comenzó con René Higuita y este domingo, el invitado de honor es Sergio Galván Rey.



4. 11 rivales Nacional ha enfrentado en el día del hincha verdolaga, al que más ha cruzado es La Equidad con tres veces (incluyendo esta edición), hasta el momento no le pudo ganar y tampoco anotarle gol.



5. El historial en el día del hincha verdolaga es de 15 partidos, con 6 victorias, 6 empates y 3 derrotas. 12 goles a favor y 8 en contra.



6. Atlético Nacional no gana en el día del hincha, desde el 30 de septiembre de 2017, en esa ocasión se impusieron 2-0 sobre Atlético Huila.



7. El 9 de noviembre de 2014 fue el día del hincha con más asistencia, fue en la décima edición, homenaje a Hugo Morales. Los verdolagas se impusieron por 2-0 a Patriotas con doblete de Daniel Bocanegra, ingresaron 42.439 espectadores.



8. La asistencia más baja fue el 30 de septiembre de 2017, en la edición 12 del día del hincha, homenaje a Hernán Darío Herrera. Allí Nacional se impuso 1-0 Huila, gol de Macnelly Torres. Asistieron 15.006 espectadores.



9. Tres rivales vencieron a Nacional en el día del hincha verdolaga: Deportivo Pereira, Boyacá Chicó y Junior, curiosamente en los tres partidos fueron por ventaja mínima 0-1.



10. Pocos goles, la ventaja más grande de Nacional en un día del hincha fue el triunfo en 2014 contra Patriotas por 2-0, de resto fueron marcadores mínimos 1-0, 2-1, 0-0 y las derrotas 0-1.



11. Daniel Bocanegra es el máximo anotador en los días del hincha verdolaga con dos tantos.



12. Frente a Junior, el 6 de octubre de 2019, Nacional jugó por única vez un día del hincha un lunes festivo, el marcador 0-1 Junior y la asistencia fue de 38.562 espectadores.



13. Dorlan Pabón y Jefferson Duque son anotadores del día del hincha verdolaga que estarían en la presente edición.



14. Paulo Autuori es el primer técnico brasileño en dirigir en un día del hincha verdolaga.



15. Pacho Maturana, Reinaldo Rueda y Hernán Darío Herrera, los técnicos homenajeados en el día del hincha, con la salvedad que al arriero el homenaje se lo hicieron antes que asumiera como técnico. Curiosamente, los tres fueron campeones con los verdolagas.



16. Sergio Galván Rey será el cuarto jugador extranjero homenajeado en un día del hincha, los otros tres fueron Gastón Pezutti, Hugo Morales y Alejandro Guerra.



17. Nacional, de los últimos 11 partidos contra La Equidad, ha ganado el 33% de los puntos y de los últimos 5 como local ha ganado el 46%.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8