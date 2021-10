Antioquia en verde y rojo: Nacional recibe al DIM en el clásico 321

Atlético Nacional recibe este sábado desde las 8:10 de la noche al Deportivo Independiente Medellín, por la fecha 14 en la Liga II-2021. Los verdolagas necesitan sumar si no quieren perderle pisada a Millonarios en la reclasificación, mientras que el poderoso buscará un triunfo para volver a enamorar a su afición y de paso, seguir en la lucha por la clasificación. Después de un año y siete meses, 33.500 hinchas podrán disfrutar de este duelo regional, uno de los más importantes en Colombia.



Atlético Nacional a seguir su impronta ganadora



Los verdolagas llegan clasificados a los cuadrangulares, pero no bajan la guardia. Saben que deberán sumar para mantenerse en ritmo de competencia y de paso, poder dejar contra las cuerdas a un rival directo como lo es Medellín. El técnico Alejandro Restrepo tendrá su debut como técnico en propiedad de un clásico antioqueño, como hincha de Nacional y asistente técnico vivió muchos, pero ninguno como el próximo.



"Este será mi primer clásico como técnico, pero viví otros siendo parte del equipo y como hincha. Vivimos la antesala del partido con naturalidad, queremos sumar una nueva victoria y afianzar nuestra idea de juego. Sentimos que hay jugadores que pueden comenzar por banda y terminar por dentro. En este plantel contamos con diferentes características, buscando duelos y jugadas uno contra uno. Vamos a enfrentar a un equipo que cierra bien espacios, son fuertes por banda", remarcó el estratega antioqueño.



Además, "Medellín ha hecho ciertos ajustes, pero mantiene una base de trabajo y de jugadores. Eso es importante para generar una idea de juego. Medellín y Nacional se conocen muy bien, será un partido donde los detalles van a contar en todo momento. Dentro del plan de juego, pusimos foco en esos detalles para lograr superioridad, como hombres de fútbol, queremos que los hinchas disfruten el juego, que apoyen al equipo que siguen y los nuestros que nos apoyen. La afición es muy importante y cuentan muchísimo para nosotros. Estamos buscando en qué espacio del campo podemos estar más fuertes y después del análisis del rival, contrarrestar sus virtudes y de esa manera llevar el partido a nuestro favor".



Sobre el disfrute de cada juego, el técnico Restrepo remarcó que "nosotros como entrenadores disfrutamos el día a día y la previa de los partidos. Tenemos una gran atención a los detalles, buscamos entregarles las mejores herramientas a los jugadores y esperamos disfrutar la previa, el encuentro y el buen momento que tenemos".



Para este partido, Nacional recuperó a Aldair Quintana y Yerson Candelo, quienes terminaron la convocatoria con la Selección Colombia, para los partidos por las Eliminatorias Suramericanas frente a Uruguay, Brasil y Ecuador. Otro jugador que tendrá para este partido es Sebastián Gómez, quien superó unas molestias físicas que lo habían sacado del partido anterior contra Atlético Huila.



Independiente Medellín trabajó en mejorar su ataque para sorprender a Nacional



El poderoso no pasa un buen momento deportivo y un triunfo es necesario para mantener esa pelea por un lugar entre los ocho. Ya son tres años que no se avanza a esta fase semifinal y de caer en el clásico, quedarían muy mal parados. Es por eso que Julio Comesaña preparó un partido donde el ataque sea contundente y puedan volver los goles, para sumar puntos y acercarse al objetivo”.



"No es fácil el sistema ofensivo, si fuera sencillo, no se pagarían las cifras por los volantes y los delanteros. Los tiempos son cortos y hay tareas que deben cumplir, armonizar esas sociedades requiere tiempo, pero hay que hacerlo. Confiamos que van a aparecer más claridad. En nuestro



medio, ningún entrenador tiene la posibilidad de diseñar su plantel al gusto. No hay suficiente presupuesto, infraestructura y diseñar un plantel requiere que cuando se hagan modificaciones, no altere la estructura, tenemos que pensar un poco, porque se generan muchas expectativas y no aparecen los resultados. El problema es otro y bien grande, si no se ataca, el fútbol colombiano seguirá decayendo", indicó el técnico uruguayo quien disputará su clásico antioqueño número 27.



Además, el estratega declaró que "para hablar de Nacional tendría que extenderme mucho, es un gran equipo, han encaminado una ruta acorde a esa institución. El fútbol es un sistema abierto que se puede mejorar y en conjunto es un buen equipo y en lo individual, son desequilibrantes. Hay un rival al frente que motiva, pero nosotros debemos motivarnos en el gran esfuerzo que debemos hacer en el partido".



Finalmente, Comesaña comentó que "mi cabeza está enfocada en que todos juntos podamos clasificar entre los ocho".



Medellín recuperó para este partido a Edwar López tras superar una lesión muscular. Mientras que perdió a Miguel Camargo por el resto del campeonato, tras sufrir una fractura de tobillo.



Datos entre Atlético Nacional e Independiente Medellín



En el historial global, Atlético Nacional e Independiente Medellín han disputado 320 clásicos por Liga y Copa Colombia, de los cuales, los verdolagas ganaron 130 contra 91 de los rojos y 99 empates. El rey de copas anotó 435 goles y recibió 367. Por Liga van 305 clásicos, mientras que por Copa son 15. En Liga, Nacional ha ganado 125 clásicos, sobre el DIM que lleva 84 y 96 empates. En cuanto a goles, 412 fueron verdes y 342 rojos. Como local por Liga, Nacional disputó 154 clásicos contra el DIM, de los cuales ganó 70, empató 47 y perdió 37. Anotó 223 goles y recibió 170.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Geisson Perea (Emmanuel Olivera), Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Andrés Andrade, Dorlan Pabón; Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Didier Bueno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui; Edwar López, Javier Reina, Vladimir Hernández; Diber Cambindo.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8