10 datos previos imperdibles sobre el clásico antioqueño 321

Para ir calentando motores de lo que será el duelo de este sábado entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, les comparto 10 datos sobre este clásico antioqueño.



Atlético Nacional no ha perdido ninguno de los últimos clásicos paisas en Primera División (ajusta cuatro victorias y tres empates), promediando 2.3 goles por partido, y no pierde como local ante Independiente Medellín desde mayo de 2016 (1-2).



Tras ocho encuentros seguidos anotando ante Independiente Medellín, Atlético Nacional se quedó en cero en el último compromiso entre ambos (0-0). El conjunto Verdolaga no enlaza dos clásicos sin anotar desde agosto-noviembre de 2017 (2).

A pesar de no haberse llevado la victoria, Independiente Medellín acumula dos partidos anotando como visitante ante Atlético Nacional, su mejor racha en ese sentido en la categoría desde 2011-2013 (5). Además, Independiente Medellín es uno de los tres equipos que menos goles han anotado como visitante en esta Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 (2, al igual que Patriotas Boyacá y Atlético Huila).



Aldair Quintana de Atlético Nacional ha atajado el 90.3% de los remates al arco que ha recibido (28/31) y registra siete vallas invictas en 10 partidos disputados, solo una menos que el máximo registro del torneo, de Andrés Mosquera de Independiente Medellín.



En el historial global, Atlético Nacional e Independiente Medellín han disputado 320 clásicos por Liga y Copa Colombia, de los cuales, los verdolagas ganaron 130 contra 91 de los rojos y 99 empates. El rey de copas anotó 435 goles y recibió 367. Por Liga van 305 clásicos, mientras que por Copa son 15. En Liga, Nacional ha ganado 125 clásicos, sobre el DIM que lleva 84 y 96 empates. En cuanto a goles, 412 fueron verdes y 342 rojos. Como local por Liga, Nacional disputó 154 clásicos contra el DIM, de los cuales ganó 70, empató 47 y perdió 37. Anotó 223 goles y recibió 170.



Víctor Hugo Aristizábal es el goleador de los clásicos con 19 goles, Jefferson Duque con siete goles, está a uno de meterse en el top 4 de los goleadores y quedaría a tres de Gustavo Santa, quien es tercero en esta tabla de artilleros con 11 goles.



Dorlan Pabón regresa a jugar un clásico tras nueve años, la última vez que lo disputó fue en la Liga I-2012, exactamente el 11 de marzo, en la derrota verde 1-2. Memín ha disputado ocho clásicos, con cinco triunfos, dos empates y la derrota reseñada. Ha marcado cinco goles.



La mayor goleada en los clásicos fue el sábado 4 de julio de 1959, cuando los verdes se impusieron 7-2 sobre los rojos. Hay otra goleada más reciente en Liga, donde Nacional se impuso por 6-0 sobre el DIM, el 4 de noviembre de 1976.



El árbitro central Wilmar Roldán, dirigió 10 clásicos antioqueños, con cuatro triunfos para Nacional, tres empates y tres derrotas. Ha mostrado 31 tarjetas amarillas, 2 tarjetas rojas por doble amarilla y 3 rojas directas a jugadores de Atlético Nacional.



El que más clásicos jugó con la camiseta de Atlético Nacional fue Alexis García con 48 encuentros, donde ganó 25, empató 15 y perdió ocho. Además, anotó seis goles, fue expulsado en tres clásicos y en todos esos partidos que jugó, fue titular.



Datos: Opta, Atlético Nacional y Javier Darío Correa – En Twitter: @jdanilocorrea



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8