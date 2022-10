Nacional, por el doble regalo al hincha verde: enfrenta a Equidad

Atlético Nacional recibe este domingo, desde las 4 de la tarde a La Equidad, por la última fecha de la Liga BetPlay II-2022. Luego de tres encuentros sin ganar, para los verdolagas le quedan la última oportunidad en este encuentro, solo le sirve ganar para asegurarse entre los ocho, al frente está el conjunto asegurador que tiene opciones, remotas, pero también se jugarán sus posibilidades.

El técnico Paulo Autuori expresó que “la preparación es la misma, hay varios aspectos para analizar. He visto todo, es las campañas victoriosas donde estuve involucrado, no hay que cambiar las cosas cuando uno llega a la final. La vida en el fútbol me enseñó ser responsable, una final acarrea muchos vínculos emocionales, estamos preparando el equipo para cada partido y el próximo año. Tenemos el día del hincha verde y para ellos, queremos ofrecer la clasificación y pelear el título, es nuestro sueño, el obstáculo es La Equidad y hay que hacer todo para poderlo pasar”.



En cuanto a lo que espera del grupo, el técnico brasileño señaló que “a los jugadores les pido equilibrio emocionar, tanto en este partido como en los que vienen. Es algo que debemos lograr y no es fácil, tenemos el compromiso de jugar buen fútbol y ser competitivo para ganar. En estas dos semanas que he entrenado al equipo, estoy impresionado con el trabajo de los jugadores, espero que esto no sea circunstancial, que sea duradero. No va a haber muchos cambios, hay que afrontar con la grandeza de la plantilla que tiene esta institución, actitud competitiva para sacar este partido adelante”.



Además, “no alcanza con empezar bien y después bajar, como no estar tan bien y lograr el título. Tiene que ver con la mentalidad, tenemos un partido decisivo que así serán los de los cuadrangulares, esta es una buena medida en cuanto a lo competitivo y emocional para saber dónde estamos”.



Sobre el rival, Autuori indicó que “un equipo debe estar preparado, con táctica y estrategia para identificar al rival. Sabemos la calidad de La Equidad, como juega y tenemos que estar organizados, equilibrados con la pelota y sin ella. No hablo de tareas defensivas y ofensivas, hablo cuando tenemos la pelota y cuando no la tenemos. Es un buen medidor para lo que podremos ver en los cuadrangulares”.



Finalmente, habló de lo que está trabajando en estas últimas semanas. “La intensidad se logra con la continuidad, no solo en los partidos, también en los entrenamientos, por eso son dinámicas. Que se pueda dar con naturalidad, la intensidad no es solo física, también en lo cognitivo. Hay que resolver situaciones de juego, absorber conceptos para aplicar lo que debemos hacer”.



Historial entre Atlético Nacional y La Equidad



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y La Equidad se enfrentaron en 40 ocasiones, con 14 victorias para cada equipo y 12 empates. En cuanto a goles, 51 fueron para los antioqueños frente a 39 de los capitalinos.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Román, Emmanuel Olivera, Cristian Castro Devenish, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Dorlan Pabón, Yerson Candelo, Yeison Guzmán; Jefferson Duque.



D.T.: Paulo Autuori.



Hora: 4:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Luis Matorel (Bolívar).



VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).



T.V.: WIN Sports.



