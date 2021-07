Caso Nacional: 'Si no hubo pago, no hay derecho a ninguna regalía'

Parece que el caso entre Atlético Nacional y Cortuluá por el tema de Fernando Uribe es un cuento de nunca acabar. La imposibilidad de inscribir nuevos jugadores por parte de los verdolagas en la Dimayor, las tutelas de sus refuerzos y ahora una nueva acción de tutela realizada por Nacional, derivó en que esta novela tenga más capítulos y un desenlace lejano. El abogado Néstor Humberto Martínez habló en el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio sobre esta tutela que presentó el equipo verdolaga el pasado viernes 23 de julio.

“Atlético Nacional conoció la realización de cuatro tutelas que realizaron los nuevos jugadores, porque le dicen al juez constitucional que no son una moneda de cambio, a raíz de que no puedan inscribirlos hasta no pagar una deuda, que le está reclamando Cortuluá, deuda que no tiene sustento en un estado de derecho. Deuda que fue impuesta por la Dimayor y en segunda instancia la Federación Colombiana de Fútbol a través de la comisión del estatuto del jugador. Se trata de una controversia contractual, en Colombia se considera si falta un dinero por un contrato, hay que ir a un juez y que él tome una decisión”, indicó.



Sobre esta nueva tutela, el señor Martínez explicó que “nosotros no estamos llevando el caso a la justicia ordinaria, lo que estamos haciendo es que el juez de tutela sea la justicia que defina el tema con base al régimen federativo y el régimen de la FIFA. En las normas de la Federación y de la FIFA no aparece que la decisión de la comisión del estatuto del jugador no sea una instancia judicial. En Colombia nadie está obligado a pagar un dinero si no hay un fallo jurisdiccional, estamos buscando que se reestablezca esa instancia. Yo he conversado con el doctor (Ignacio) Martán, para que nos reunamos con un tribunal que diga que se les debe ese dinero. Si eso es así, al día siguiente ya tendrán esa plata, mientras eso no exista no se podrá pagar esa obligación que no existe”.



Además, “en el campo deportivo, estos casos de controversias entre clubes, existe la posibilidad de acudir a una instancia judicial que es el TAS. Fuimos al TAS, le dio la razón a Nacional, pero violando esta normativa se ha vuelto a llevar esto a la justicia ordinaria para que un tribunal suizo que lo que dispuso el TAS no es posible. Lo que queremos es cumplir el contrato. Nacional es una institución muy seria que honra todos los días los contratos que firma. Resulta que ese ‘papelito’ dice que esa transferencia debía hacerse una suma no inferior de 10 millones de dólares y al Cortuluá le correspondía la mitad”.



Sobre ese caso, el ex Fiscal reseñó que “en 2014, ese jugador (Fernando Uribe) se fue a préstamo al Club Los Millonarios y no hubo una transferencia. Como no hubo transferencia, Cortuluá no tiene derecho a los 5 millones de dólares que alega. Luego el TAS sentenció que esa transferencia transitoria fue por un valor de 300.000 dólares por concepto de regalía, pero nunca 5 millones de dólares. Hay un certificado firmado por el presidente de Millonarios donde confirma que no hubo valor de transferencia de 10 millones de dólares. Nunca hubo pago, si no hubo pago, no hay derecho a ninguna regalía. En ese caso, Nacional no le terminó el contrato, el contrato era por tres años y se extinguió por el paso del tiempo, eso se sabía. Ahora, retener los jugadores me parece que es una práctica medieval. Eso no estaba previsto en el contrato y por eso no se obligaba a Nacional en retener al jugador. Es una práctica inaudita”.



Además, “estamos pidiendo que se apliquen las reglas federativas y de la FIFA. De hecho, a la FIFA enviamos una comunicación en donde un club deportivo en Colombia que ha avalado el órgano federativo, se está inhibiendo la posibilidad que un club pueda concurrir al TAS según el estatuto de la FIFA. No puede ser que por someternos a los reglamentos de la FIFA y de la Federación Colombiana de Fútbol, se de esa posibilidad de desafiliación. Francamente, me parece algo remoto, en este momento se analizan varios puntos de vista, los perjuicios en esa decisión serán muy graves”.



El señor Martínez remarcó sobre una prueba que podría cambiarlo todo. “En nuestro poder y así se lo hemos hecho saber y entregado al doctor Martán, obra un correo electrónico del Cortuluá, del domingo 29 de junio de 2014 a las 8:54, en donde el Cortuluá dice ‘no se opone a la negociación con Millonarios’. Este ‘papelito’ dice por sí mismo que ellos sabían de la negociación de Fernando Uribe. En ese mismo documento reconocen que ese jugador está subvaluado y que es una circunstancia a tener en cuenta. La opción de compra debe hacer con Millonarios y de hacerse efectiva debe ser en partes iguales para ambas partes. En consecuencia, no se hablan de esa cifra, si había transferencia del jugador con un valor económico, había que entregarle el 50% a Cortuluá, entonces si no se pagaron los 10 millones de dólares, ¿de dónde hay que pagar esos 5 millones de dólares?”.



En cuanto a alguna conversación o asesoría para que los nuevos jugadores del equipo decidieran hacer la tutela en contra de la FCF y la Dimayor, el señor Martínez contestó que “no he hablado con los jugadores, no he tenido contacto con ellos. Me he limitado en hacer la asesoría al club verdolaga, lo que si recomendé fue hacer una tutela por parte del club, que presentamos el viernes pasado. No se había hecho antes por las tutelas presentadas por los jugadores, porque hay que plantearle al juez constitucional si en Colombia es obligatorio pagar una condena de perjuicios sin que el órgano que tome esa decisión cumpla las funciones de un juez”.



El jurista comentó que “no es apropiado tomar funciones disciplinarias para obligar a Atlético Nacional en pagar una suma que no debe y que no ha decretado ningún juez. Ese juez era el TAS, pero perdió vigencia cuando llevaron el caso a un tribunal civil suizo que anuló el laudo. Vamos a esperar qué dice el juez sobre esa tutela. Esto es solo de saber leer y escribir, si un ‘papelito’ dice que si se causa el 50% de lo que se reciba. Como no se recibió nada, no se debe nada. El presidente de Cortuluá sacó cuentas que la deuda asciende a 30.000 millones de pesos, poniendo el dólar a la tasa de cambio actual. Resulta que las obligaciones entre colombianos no pueden darse en moneda extranjera y si así se da, tiene que ser en la tasa de cambio que se firmó el contrato, en esa diferencia hay una diferencia de 20.000 millones de pesos. Entonces es increíble que un juez constitucional no conozca eso. Esto no es de derecho deportivo, eso es de derecho contractual, derecho civil, esto es del régimen de obligaciones en el código civil y código de comercio. Las leyes del deporte no hablan de intereses ni tasas de cambio, entonces hay que salir del esquema y no se puede estar jugando a lo que dicen que solo es derecho deportivo”.



Finalmente, se refirió a la demanda que Nacional ganó al Deportivo Cali 400 mil dólares por el tema Luis Fernando Mosquera y los esfuerzos para llegar a un acuerdo con el señor Martán.



“Las circunstancias de orden judicial son distintas. Deportivo Cali tendrá las garantías de ir al TAS, nosotros no objetaríamos esa competencia. Si se establece la tesis que el TAS no puede referirse a las diferencias entre clubes colombianos y estaríamos prácticamente sometidos a la ley de la selva. Sobre un posible acuerdo, hemos realizado esfuerzos, últimamente les preguntamos para liquidarnos, pero la diferencia va en 20.000 millones de pesos. Nunca se puede pagar las obligaciones en dólares en Colombia, si se pagara en dólares, estaríamos metido en un lío cambiario”.



