¿Clubes piden suspender el VAR? La verdadera exigencia de presidentes

Las quejas por el manejo del VAR en Colombia son pan de cada día, pero un pan bien duro de tragar para equipos como Deportivo Cali, que se ha visto seriamente perjudicado en este inicio de la Liga Betplay.

El propio técnico Alfredo Arias se quejó por los fallos, motivados por la herramienta, que le costaron puntos contra Santa Fe (triunfo 2-1) y contra Medellín (0-0).



Pero no es el único caso, pues en la fecha 2 se habló más de las jugadas de gol anuladas, a instancias del VAR, como la de Deportes Tolima en su visita a Nacional (derrota 1-0).



Justamente esas molestias que públicamente se han expresado, se tocaron recientemente en una reunión informal entre los presidentes de la Dimayor. Aunque se rumoró que se pidió la suspensión del VAR en los partidos de la Liga Betplay II, la realidad es que eso no llegó a solicitarse.



Presidentes consultados por este portal, coincidieron en que lo que se solicitó fueron "sanciones ejemplares para los jueces que se equivocan en el manejo del VAR y para los de campo", cada vez que se presenten esas jugadas que evidentemente inducen al error y perjudican a un equipo en la cancha.



Las fuentes explicaron también que no es posible una suspensión del VAR por los términos del contrato con la empresa Mediapro, los cuales están protegidos por cláusulas de confidencialidad.



De tal manera, no habrá forma de librarse del VAR, aunque no son pocos los que quisieran hacerlo. Habrá que convivir con él, a pesar de las polémicas, como se hace en casi todas las ligas importantes del mundo.