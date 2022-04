Sebastián Gómez envió un mensaje de paz y criticó a los violentos

Luego de la victoria por 0-2 sobre Patriotas que los dejó prácticamente clasificados a la siguiente fase de la Liga I-2022, Atlético Nacional buscará cerrar el torneo con el liderato y para eso, deberán ser muy fuertes en las fechas que restan.



Sebastián Gómez fue la figura del partido elegida por Dimayor, el jugador habló en conferencia de prensa sobre la importancia de estar concentrados en cada partido.

“Rechazamos los actos de violencia que ocurrieron antes del partido. Porque esto es un deporte para vivirlo en paz y disfrutarlo. En el grupo se siente un ambiente muy bueno, cada uno aporta su granito de arena para conseguir lo que queremos. Tenemos 30 puntos, pero no vale de nada, si en finales no logramos algo. Vamos día a día, trabajando y creando un grupo que vaya a muerte y defienda estos colores”, remarcó Gómez.



Además, “este es el trabajo del cuerpo técnico durante la semana, nos dan las indicaciones y plasmamos en la cancha lo que ellos quieren”.



Pensando en los próximos partidos, Gómez destacó que “esto es de mejorar todos los días, desde los entrenamientos, el Centro de Alto Rendimiento, hay que tomarlo con mucha responsabilidad y si queremos reafirmar por qué estamos acá, es ganando títulos. Vamos a seguir trabajando, revisar los errores para corregir y seguir creciendo, buscamos tener un equipo muy sólido”.



El jugador se refirió al estado del terreno de juego en Tunja, “la cancha es compleja para jugar, pero no hay excusa. Debemos salir a proponer en todos lados, a competir y demostrar si estamos para ser campeones”.



Finalmente, Sebastián confesó para quiénes iba dedicado el gol que anotó para darle tranquilidad a Nacional. “Este gol se lo dediqué a toda la gente del barrio Andalucía, a toda la gente del barrio Santa Cruz, a toda la gente de la Terminal 042 en Santa Cruz y al ser más preciado de mi vida, que es mi hijo”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8