Un detenido en violenta riña de hinchas de Nacional: ¿por qué pelean?

La violenta pelea que protagonizaron hinchas de Atlético Nacional entre los municipios de Cota y Chía dejó un inesperado balance: una sola persona detenida.

Aunque las imágenes de decenas de aficionados armados con machetes y otro tipo de armas parecían elocuentes, al final no se reportaron más capturas.



Según informó Néstor Guitarrero, alcalde de Cota, en Caracol Radio, estaba coordinado que los hinchas de Nacional que venían de Medellín esperarían a los de Bogotá a la salida de su municipio para atacarlos: "es una rivalidad entre los llamados hinchas sureños, que son los de Medellín, y los verdolagas, de Bogotá; los primeros esperaron a los segundos, los bajaron de los buses y los agredieron", explicó.



El problema pudo ser peor, según el alcalde: "esto se presenta a unos tres kilómetros del casco urbano, el pie de fuerza es insuficiente, eran cerca de 500 personas en 12 buses, se actuó rápido porque venían más buses que se pudieron desviar sino habrían llegado también a ese punto y habrían sido más de 800 personas".



Su reporte oficial, aunque se veían cuerpos inertes en la vía, fue claro: "reportados hay cinco heridos, dos de gravedad, pero están estables en este momento".



División entre hinchas



Otras versiones indican que la pelea fue una especie de emboscada de una barra llamada 'Nación verdolaga', la cual tendría un enfrentamiento con 'Los del Sur' y sus filiales en Medellín y Bogotá.



Los problemas, infortunadamente, no son nuevos y se habrían originado en un partido Nacional vs Once Caldas del 2005, cuando los de la barra antioqueña les prohibieron a los de la capital que colgaran sus banderas. De ese absurdo se habría originado la disidencia, que habría provocado ya varios incidentes, entre ellos el del año pasado en el estadio El Campín, en un duelo entre Santa Fe y Nacional, que dejó varios hinchas heridos que no tenían nada que ver y que habían asistido con sus familias. El hecho provocó multas y sanciones a la tribuna para el club local.



La gran curiosidad es que 'Nación verdolaga' participa en Bogotá en programas de fútbol en paz, así como 'Los del sur' hacen lo propio en Medellín. Todo muy coherente.