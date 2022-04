Jefferson Duque: ‘prefiero quedarme con las personas que me apoyan’

Atlético Nacional continúa trabajando pensando en los objetivos de este semestre como clasificar entre los ocho y buscar el título, algo que los verdolagas no logran desde la Liga I-2017. Jefferson Duque no pasa un buen momento como goleador, el delantero antioqueño suma tres goles este semestre, de los cuales, el último fue el 16 de febrero, cuando enfrentaron a Envigado en el estadio de Ditaires. Duque sigue trabajando para retomar el nivel que lo llevó a ser uno de los máximos artilleros colombianos durante 2021.

"Con el profesor Hernán Darío Herrera, las charlas son habituales con los jugadores. Nos inculca que vayamos por el objetivo a ser campeones y buscamos las formas para lograrlo. Esperemos que día a día logremos avanzar", detalló Duque en conferencia de prensa.

Uno de los detalles importantes en el entrenamiento de Nacional, ha sido trabajar en la definición, especialmente con los delanteros de área. El mismo Hernán Darío Herrera sigue de cerca y participa en estos ejercicios, fungiendo de ‘10’ para poner mano a mano a los atacantes. "Para nosotros como delanteros son fundamentales los trabajos específicos. Con el profesor Hernán Darío Herrera lo hemos intensificado, por algo le dicen ‘el arriero’ nos tiene ‘corticos’ a todos".

En cuanto a la labor de Giovanni Moreno, como ‘falso nueve’ y cuál fue la razón para ausentarse en el partido contra Deportivo Cali como visitante, Duque explicó que "me alegra el nivel de Giovanni Moreno. Esto es Atlético Nacional y estamos trabajando para estar de la mejor manera. Sigo trabajando para estar de la mejor forma, contra Cali no estuve por una molestia física que he logrado superar".

Sobre su nivel, Jefferson declaró que "los delanteros vivimos de los goles, los partidos son difíciles y soy un delantero más de finalizar que driblar. No se han tenido situaciones, pero estamos trabajando, tranquilos y enfocados para lo que se viene".

Además, "prefiero quedarme con las personas que me apoyan, he aparecido en momentos importantes. En estos momentos amargos, hay que estar adelante y tener en cuenta los hinchas que te hacen comentarios constructivos y no prestar cuidado a los negativos".

Finalmente, el ‘9’ verde brindó un concepto sobre Patriotas, próximo rival del equipo. "Patriotas es un rival complicado, en la altura y en su cancha es un equipo al que debemos estar atentos e inteligentes para sacar provecho".

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8