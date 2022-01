Atlético Nacional se pronunció sobre el tema Aldair Quintana

Sobre la 1 de la tarde, de este miércoles 19 de enero, Atlético Nacional realizó una rueda de prensa virtual donde el tema fue Aldair Quintana y las protestas que ciertos hinchas han realizado en redes sociales y en pancartas puestas en la sede de Guarne.



En esta charla que duró poco más de 30 minutos estuvieron Emilio Gutiérrez, presidente del club, René Higuita, miembro del comité técnico y los referentes Alexander Mejia, Dorlan Pabón, Giovanni Moreno, Jefferson Duque, Felipe Aguilar, Sebastián Gómez, el técnico Alejandro Restrepo y el arquero Aldair Quintana.



“Les queremos hablar de la forma más directa posible, porque todos somos parte de un equipo. Nacional es un equipo que cumple en este 2022 los 75 años, hay una jerarquía de manejo e institucionalidad que debe respetarse”, declaró el presidente Emilio Gutiérrez.



Además, el directivo comentó que “hacemos una invitación para que el acompañamiento y el trato a Aldair Quintana sea diferente, tiene nuestro respaldo y merece ser respetado. No sobra mencionar que las redes sociales, pancartas e insultos tiene consecuencias y va en contra del equipo. Lo que hacen con Aldair Quintana nos afecta a todos. En medio de la institucionalidad no debemos dar a conocer todas las decisiones que tomamos, Aldair Quintana ha tapado más de 8.000 minutos, les han creado para marcarle 101 goles y le marcaron 91. Es decir cada 95 minutos”.



Por su parte, René Higuita indicó que “Aldair está dando la cara, el presidente ha sido muy claro y ven que hay un respaldo de la institución. Estamos dando la cara para que la hinchada nos respalde este campeonato. Esto es un tema social, donde empezamos el señalamiento y es importante hacer acuerdos. A un árbol sin frutos, no le tiran piedras. Con el amor que le tengo a los aficionados, debemos ser mejores personas”.



Alexander Mejía, como uno de los capitanes del equipo expresó que "lo más importante es que Aldair se sienta protegido, tiene nuestro respaldo. Dio la cara, no se escondió y ha tenido la personalidad para soportar estas críticas. De otro jugador pediría irse, pero quiere estar acá y triunfar. No queremos que esto divida".



Aldair Quintana también tuvo su momento para hablar sobre el tema de aquella grabación que se ventiló y las críticas de los hinchas sobre su nivel deportivo. “Nos ha faltado a este grupo lograr títulos. En Nacional solo sirve ganar, el rendimiento del semestre pasado fue muy bueno, pero solo sirve ser excelente. Conseguimos uno de los objetivos, nos faltó la Liga y lo importante es estar unidos, equipo e hinchada. El momento es complejo para mí y para mi familia. Los que más sufren son los familiares, tengo un reto personal, porque sería fácil irme a otro club. Sé de la capacidad del equipo y cuando me vaya de Nacional quiero irme ganador”.



El arquero precisó además que “es un reto personal, tengo el respaldo del cuerpo técnico, de parte de la hinchada. Debo convencerme y aprovechar esta oportunidad para sobreponerse, es importante crecer y mejorar como persona. La rueda de prensa de hoy se hace para reiterar mis excusas a toda la hinchada. Fue un momento de calentura, de frustración. Los invito a que nos apoyen este semestre”, Aldair Quintana.



El técnico Alejandro Restrepo también se manifestó sobre el tema, brindándole su respaldo. “Reitero ese componente humano, como cuerpo técnico debemos acompañar a todos los jugadores en cada momento. Es un momento complejo, no solo está afectado una persona sino todo el grupo. Durante esta semana, Aldair se reintegró a los trabajos. Por respeto, es prematuro decir si será titular, en su momento decidiremos si jugará en los próximos partidos”.



Atlético Nacional debutará este sábado en Tuluá frente a Cortuluá por la primera fecha de la Liga I-2022, juego que se disputará desde las cuatro de la tarde.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8