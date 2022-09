A rey muerto, rey puesto: Nacional pasa la página y piensa en Jaguares

Sobre las 10 de la mañana de este miércoles y luego de un trabajo de gimnasio, el plantel de Atlético Nacional arrancó su trabajo en campo, de cara al partido del próximo domingo contra Jaguares por la fecha 11 en la Liga BetPlay II-2022.





Varias novedades presentaron en esta nueva jornada bajo la dirección técnica de Pedro Sarmiento. Jhon Duque y Daniel Mantilla no trabajaron con el equipo, el ex Millonarios está en departamento médico siendo evaluado por su lesión de tobillo, depende de su evolución que sea operado o no. Mientras que Mantilla está haciendo trabajo diferenciado nivelando cargas, pero llegará sin problemas para el domingo.



Por su parte, Felipe Román y Cristian Castro Devenish retornaron a prácticas y estarán sin problemas para este próximo encuentro. Ejercicios con pelota, trabajo en espacio reducido y labores tácticas, algunos componentes del trabajo en el conjunto antioqueño.



René Higuita y Francisco Maturana estuvieron en el entrenamiento. El 'loco' trabajó con los arqueros, mientras que 'Pacho' estuvo aconsejando a varios jugadores como Jhon Elmer Solis.



Nacional seguirá entrenando jueves, viernes y el sábado estará viajando a la capital cordobesa para buscar un triunfo que los meta nuevamente en la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8