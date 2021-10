Nacional no encontró soluciones ofensivas y perdió su invicto en Liga

Luego de 12 fechas disputadas en la Liga II-2021, Atlético Nacional sufrió su primera derrota, jugando como visitante contra una de las revelaciones del campeonato como Deportivo Pereira. El cuadro matecaña logró confundir el planteamiento del conjunto verdolaga, ser un equipo ordenado y atacar en el momento justo. A continuación, las claves del conjunto antioqueño que derivaron este revés en el certamen.

Geisson Perea y sus fallas defensivas: El zaguero no tuvo una buena noche y dos jugadas en el área desencadenaron en los goles de Wilfrido De la Rosa. No se sintió cómodo en la dupla con Felipe Aguilar y esa falta de comunicación generaron errores graves.



Kevin Mier: Aunque no tuvo mucho que ver en los goles, nuevamente quedó reflejado en que otro partido que juega como titular, su arco se va nuevamente vencido. Sin embargo, el nacido en Barrancabermeja es respaldado por el grupo.



Definición: Nuevamente Nacional se va con un sinsabor en materia de ataque. Aunque marcó dos goles como visitante, no logró ampliar su efectividad y terminó sufriendo por el resultado.



Resolver los planteamientos defensivos del rival: Al igual que Pasto, Deportivo Pereira le entregó la pelota a Nacional y se ordenó muy bien defensivamente, esos espacios fueron cerrados y la dinámica de juego de otros partidos no se logró.



Creativos: El regreso de Jarlan Barrera no fue el mejor, le costó ser el hombre de las ideas, no se logró juntar bien con Andrés Andrade y Dorlan Pabón, todo muy de la mano con el punto anterior, sin ideas es complicado fluir.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8