América, con un respiro: Tres puntos ante Huila y mucho por mejorar

Después de dos derrotas consecutivas en el Pascual y tres en la Liga BetPlay II-2021, para América de Cali era prioritario volver a celebrar para no desligarse de los equipos que están en la lista de los ocho.



Este domingo amanecerá octavo con 17 puntos, pero depende de que Jaguares pierda en Barrancabermeja ante Alianza Petrolera y que no haya un ganador entre Medellín y Bucaramanga.

El colero, Atlético Huila, fue un duro rival, lo complicó y produjo al menos tres opciones que pudieron terminar en la valla de Joel Graterol, pero al final el cuadro escarlata se quedó con los 3 puntos, que era lo más importante.



FUTBOLRED enumera los aspectos positivos y negativos de la presentación escarlata en el 1-0 sobre el conjunto que orienta Alberto Rujana.



La defensa sigue dando ventajas: Pese a que en esta ocasión volvieron a los cuatro en el fondo, los dirigidos por Juan Carlos Osorio sufrieron bastante con las llegadas del Huila, especialmente con Harold Rivera y Harlin Suárez.



Kevin Andrade y Elvis Mosquera actuaron como laterales, mientras que Jorge Segura –quien se salvó de la expulsión al cierre del primer tiempo– y Marlon Torres jugaron como centrales. Padecieron la habilidad de los jugadores visitantes y en varias acciones quedaron mal parados. En el minuto 82 también Kevin Palacios estuvo cerca de la igualdad.



Torres llegó en varias ocasiones al área de Geovanni Banguera sin poder concretar.



El golazo de Larry Angulo: El volante vallecaucano se inventó una genialidad a los 19 minutos del primer tiempo y tras abrirse espacio entre varios rivales despachó un derechazo potente que venció la portería de Giovanni Banguera, que al final fue suficiente para la victoria escarlata.



Graterol, otra vez destacado: El guardameta venezolano sumó su sexto partido como titular en la habitual rotación del actual entrenador y resultó fundamental para evitar que el elenco ‘opita’ consiguiera el empate, tanto en la primera como en la segunda parte.



Joao, Adrián Ramos y Batalla no pudieron anotar: América tuvo diversas aproximaciones, pero no estuvo fino para concretar.



Joao Rodríguez regresó a la titular tras una lesión y fue el que más intentó con remates de media distancia, pero sin medirlos, terminando todos por encima del horizontal.



De igual forma, no fue la noche de Adrián Ramos, que al minuto 2 del complemento desperdició solo frente al arco un centro preciso de Deinner Quiñones, que había podido dar tranquilidad al marcador.



Tampoco acertó Émerson Batalla cuando entró en el segundo tiempo y en dos remates consecutivos despilfarró la posibilidad de aumentar la ventaja.



Se pensó en lo que viene en la Superliga: Los cambios que hizo Osorio mostraron que más que el partido sabatino, se estaba preparando el juego de ida del martes próximo de la Superliga ante Santa Fe. Las salidas de Deinner Quiñones y Adrián Ramos tuvieron esa intención, pero indudablemente que se resintió el ataque rojo.



Tres puntos que eran fundamentales para respirar de nuevo: Futbolísticamente el partido no fue un dechado de virtudes, pero estaba claro que había que sumar los tres puntos, eso sin recalcar en que existen muchos aspectos por mejorar y Osorio tendrá que seguirlo haciendo en Cascajal.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces