¡Júbilo matecaña! Nacional perdió y quedó sin invicto en Liga

Atlético Nacional cayó 3-2 frente al Deportivo Pereira, por la fecha 12 en la Liga II-2021. Con doblete de Wilfrido De la Rosa y otro más de Alejandro Piedrahita, el matecaña acabó con el invicto de los verdolagas en el campeonato.



Los primeros minutos fueron dinámicos para ambos equipos, Pereira jugando por bandas, mientras que Nacional aplicaba el inicio y salida de juego, empleaba las bandas y buscaban a Jefferson Duque en el frente de ataque.

Al minuto 6 y tras un desborde por el sector izquierdo, Dorlan Pabón tuvo la primera aproximación para Nacional, pero el arquero Harlen Castillo controló sin problemas. Al minuto 13 se acercó el local, pero el remate de Ever Valencia salió desviado del arco controlado por Kevin Mier, un minuto después y gracias a un desborde de Brayan Castrillón, Geisson Perea evitó que el arco verde fuera batido.



Sobre el minuto 23, un centro desde el sector izquierdo de Dorlan Pabón, derivó en un cabezazo de Baldomero Perlaza, pero el volante envió al centro del arco la pelota, siendo fácil para atajarla por parte del arquero Castillo. Pereira reaccionó y por poco se adelantaba en el marcador, pero sus atacantes no estaban finos en su definición. Por cada ataque de Nacional, Pereira respondía, más con ímpetu, que con criterio ofensivo.



Los últimos minutos tuvieron a Nacional controlando la pelota, pero sin saber descifrar la defensa de un Pereira que le venía bien el empate, teniendo en cuenta la derrota del Quindío en su lucha por no descender. El onceno matecaña le prestó la pelota al cuadro visitante, quien se estrellaba contra un frontón, debido a la buena disposición defensiva del local y a la falta de variantes y cambio de ritmo en el conjunto verde de Antioquia.



En la etapa complementaria, Nacional salió con paciencia para superar a su rival y al minuto 2, Jefferson Duque de golpe de cabeza abrió el marcador para el conjunto verdolaga, tras un centro de Andrés Andrade desde el sector izquierdo. Tras el gol, al minuto 8, Deportivo Pereira salió en busca del empate y aunque marcó un gol, este fue anulado por una supuesta falta en ataque sobre el arquero Mier que el árbitro sancionó. Sin embargo, el árbitro Nicolás Gallo fue al VAR para analizar la jugada, luego de varios minutos, el juez decidió mantener su decisión y no validar la acción.



Al minuto 13, una incursión sobre el sector derecho del Deportivo Pereira terminó en el empate a través de Wilfrido De la Rosa, quien aprovechó un rebote que dejó Geisson Perea en su intento por despejar la pelota. Sobre el minuto 17, nuevamente otro error de Perea frente a Wilfrido De la Rosa, quien aprovechó el descuido del zaguero vallecaucano para anotar su segundo gol en el partido y pasar al frente el equipo matecaña.



Sobre el minuto 25,Atlético Nacional realizó tres cambios; se retiraron Jarlan Barrera, Andrés Andrade y Dorlan Pabón, ingresaron Sebastián Gómez, Alex Castro y Yeison Guzmán. Pereira también efectuó variantes para refrescar el equipo.



Al minuto 33, Atlético Nacional consiguió empatar a través de Danovis Banguero, quien tras un tiro de Yeison Guzmán, aprovechó con un certero golpe de cabeza, equilibrar el marcador, siendo un 2-2 vibrante. A medida que los minutos avanzaban, el juego se tornaba de ida y vuelta, la tribuna rugía y se apasionaba con cada pase, cada control de juego y cada aproximación.



Los últimos minutos fueron de infarto, ambos equipos salieron a buscar la victoria. Nacional con un poco más de aire, pero en tiempo de descuento, Deportivo Pereira marcó el tercero y definitivo a través de Alejandro Piedrahita, quien aprovechó un desborde desde el sector derecho.



En la próxima fecha Deportivo Pereira visitará en Armenia al Deportes Quindío, mientras que Atlético Nacional visitará en Neiva al Atlético Huila.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8