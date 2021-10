Nacional perdió el invicto y en redes reaccionaron ¡hay memes!

GEISSON PEREA IS READY FOR THE NATIONAL COLOMBIAN TEAM🇨🇴⚽️



→ 0 disparos bloqueados❌❌

→ 0 Intercepciones 🚫🚫

→ 1 error que llevó a gol 🔥🔥

→ Perdió la posesión 8 veces😳

→ Perdió el 50% de sus duelos⚔️⚔️



LISTO PARA QATAR 2022🛫🇶🇦 pic.twitter.com/YsOLf8gUlo