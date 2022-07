Nacional le apunta al bicampeonato: el antecedente que los favorece

Nacional ya dejó a un lado aquella noche en el estadio Manuel Murillo Toro. La estrella 17 quedará para la posteridad, por el contexto en el que se consiguió, los integrantes de esa nómina y el gol al último minuto de Jarlan Barrera. Nuevo torneo, nuevos objetivos, no solo por la Liga del segundo semestre, sino por la Copa que hay por delante.

El primer partido del semestre será contra Cortuluá, en el Atanasio Girardot, donde empezará la defensa del título y por qué no, el camino a una nueva estrella. Y es que para la historia de los verdolagas, repetir título en torneos cortos no es novedad, lo han realizado en dos oportunidades.



La nómina de los verdolagas es una de las más fuertes, pero por su funcionamiento dejaba ciertas dudas. El cambio de técnico le sentó bien a la nómina, mejorando en varios aspectos y encontrando la curva ascendente en el momento preciso, consiguiendo el cupo a cuadrangulares, para terminar consagrándose en Ibagué.



Y es que Nacional ha conseguido el bicampeonato en torneos cortos, en dos ocasiones. Contextos que tienen cierta similitud. En el 2007, ingresó a los cuadrangulares en el tercer lugar, para luego imponerse en el grupo A con 13 puntos, sobre el Deportivo Cali, que llegaba como favorito. En la final superó al Huila. Para el segundo semestre, superó a todos en la fase regular, siendo líder, líder de su zona con 11 unidades, para derrotar a Equidad en la disputa de la estrella.



Historia similar en el 2013. Juan Carlos Osorio era criticado en Medellín, por su estilo y rotación. En el apertura, los verdolagas terminaron en el segundo lugar, por detrás del favorito al título, Santa Fe. Cuadrangulares complicados, donde un gol de Valencia, en el último minuto de la quinta jornada, los dejó con la opción de avanzar a la final. Cruce directo con Santa Fe, para vencer a los cardenales en Bogotá.



El segundo semestre fue un monologo de Nacional. Líder con 37 unidades, en cuadrangulares hizo 16 puntos, para llegar a la final contra el Cali, donde ganó con global 2 a 0, para concretar otro bicampeonato.



Para agregar, en ese 2013, el cuadro verdolaga también conquistó la Copa Colombia. Casualidad o no, el arriero y sus dirigidos saben de la importancia de poder repetir la gesta y devolverle los títulos a los verdolagas, en menor tiempo posible.