A Gio Moreno le cobraron sus palabras: no continuará con Nacional

El título de Atlético Nacional en Liga BetPlay 2022-I dejó grandes alegrías para la afición verdolaga, luego de conseguir la estrella 17 contra Tolima, tras cinco años de sequía. Las declaraciones de Giovanni Moreno, en aquella rueda de prensa, fueron un detonante para provocar su salida de la institución.

🎙️ | #RuedaDePrensaVerdolaga |

Jhon Duque: “Nos pone tristes la partida de nuestro compañero. Es un gran jugador y obviamente lo echaremos de menos. Él desde donde esté nos enviará las mejores energías”. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 8, 2022

No cayeron nada bien en la entraña y la dirigencia del club, por lo que se ratificó su no continuidad. Así lo comunicó el presidente Emilio Gutiérrez, en rueda de prensa “Gio vino con un sueño, que todos compartíamos, ser campeones de Liga. Nos ayudó a cumplirlo y el club a él. Le agradecemos profundamente su contribución, a lo que fue la consecución del título. En la historia del club quedan escritas nuevas páginas, en gran parte, gracias a él”.

Reveló los motivos que llevaron a la decisión, desde la junta directiva “Su contrato terminaba este semestre, un contrato que se cumplió a cabalidad entre las partes. Decir que el impase que se presentó en la última rueda de prensa, posterior al título, no estuvo alineado con la institucionalidad. Aunque fue un error sin mala intención, se falló en fondo y forma. Las declaraciones generaron incomodidad en la organización y esto llevó a la toma de decisiones”.



“En una decisión que trasciende lo deportivo y financiero, el caso fue estudiado y se decidió su no continuidad en Nacional. Este club se ha construido durante 75 años, siendo liderado por 26 años por la OAL. El club se rige por principios y valores, el respeto es fundamental y la rueda de prensa se alejó de dicho valor. Eso llevó al análisis y la decisión que todos conocemos” agregó.



Especificó en la rueda de prensa que se produjo con el volante y el técnico, luego de la victoria en el Manuel Murillo Toro “Lo más importante es entenderlo desde tres partes. Hubo un error puntual en la rueda de prensa de la final, es de fondo porque la información fue imprecisa y de forma, es una charla que se puede tener de forma privada. En Nacional hay un análisis, si el jugador fallara en el campo, desde lo táctico, se haría un análisis, con consecuencias. Si hubiera habido una lesión, se haría lo mismo, con el cuerpo médico. Hubo análisis por un error que pasó lo deportivo y administrativo. Eso ya es de la junta y la conclusión es que no se continuaba con la renovación de Gio”.



“Cualquier equipo es un ecosistema de personas. Para hacerlo exitoso, no es solo talento, sino que la plantilla esté equilibrada, que físicamente esté bien. Una de ellas es la mentalidad, el grupo ha sentido la afectación por la situación, es indiscutible. Pero al mismo tiempo estamos frente a profesionales impecables. No tengo duda, se repusieron de muchas adversidades y el grupo recuperará esa mentalidad, con un grupo profesional que busca dominar y construir la mentalidad ganadora y ese espíritu de lucha. El grupo se sintió, pero no creemos que eso pueda llegar a una salida de algún jugador” concluyó.