Millonarios inicia un nuevo camino: la estrella, el objetivo del año

Millonarios iniciará un nuevo camino en la Liga BetPlay 2022-II, dejando atrás lo que fue el primer semestre y el regular cierre de campaña en los cuadrangulares, donde quedaron eliminados y sin opciones de disputar la gran final, luego de una campaña casi perfecta en el todos contra todos, terminando líderes en dicha fase.

El no lograr mantener el nivel, la poca efectividad en el arco rival, condenaron a los de Alberto Gamero, que ven en el segundo semestre la revancha perfecta, para poder iniciar el camino a la estrella de final de año con buen andar, para poder celebrar en noviembre. El camino arrancará en Bogotá, contra Pasto, en el estadio El Campín.



Los días en el cuadro azul no han sido fáciles. Los movimientos de la sede de entrenamiento, a causa del invierno en Bogotá, no les ha permitido entrenar en las canchas del club, por lo que han estado en varias por la capital. Ya en lo deportivo, hasta el momento, solo están los nombres de Luis Carlos Ruiz e Israel Alba, como los nuevos jugadores del club.



En el historial reciente entre Millonarios y Pasto, jugando en Bogotá, hay un total de 10 partidos disputados. De los cuales, siete han sido ganados por los embajadores, uno por los volcánicos y dos empates. La victoria más reciente del cuadro nariñense en la capital, fue en el 2020, marcador 1 a 2, con anotaciones de Jeison Medina.



El duelo más reciente disputado entre ambas escuadras en Bogotá, fue en el apertura del 2021, marcador 3 a 1, con goles de Cristian Arango con doblete y Fernando Uribe.



Probable alineación: Montero; Perlaza, Llinás, Vargas, Bertel; Pereira, Vásquez; Ruiz, Silva, Gómez; Ruiz.