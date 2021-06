Alejandro Restrepo: conocimiento, juventud y experiencia en Nacional

Luego de completar dos etapas de interinato y vivir su faceta de asistente técnico de Juan Carlos Osorio y Alexandre Guimarães, Alejandro Restrepo asume un nuevo reto en su carrera ahora como director técnico del equipo verdolaga. El antioqueño de 39 años confía en regresarle ese estilo de juego que vaya de la mano con la historia verde. En su primera rueda de prensa, el entrenador habló de los objetivos que tiene a futuro.



"Nuestro conocimiento y recorrido en el fútbol, nos hace personas con experiencia. Cuento con la capacidad para estar en distintos escenarios y estamos rodeados de un cuerpo técnico y comité deportivo muy capaz. Nuestra juventud está combinada con nuestro conocimiento que nos podrá llevar a un alto nivel. Tengo plena conciencia del club en donde estoy, de los colores y el escudo que represento. Con la firme convicción que desarrollamos nuestra idea de juego para conseguir los resultados. Estamos en un proyecto largo, tengo un contrato hasta el primer semestre de 2022", destacó.



Sobre el nombramiento de Francisco Nájera como asistente técnico, Restrepo indicó que "Francisco Nájera es una persona que ve muy bien el fútbol, ha tenido su exposición en campo y conoce muy bien la plantilla, en todos esos aspectos nos puede aportar. Fue una decisión que tomé consciente. Es una persona muy capaz, ha demostrado como jugador ese conocimiento del juego y el liderazgo. En el día a día participaba en la parte deportiva, muestra pasión por entrenar y planificar tareas de entrenamiento. Estoy convencido que nos va a aportar". Además, cuenta con todos los certificados para estar en los diferentes torneos desde la raya.



En cuanto a la idea de juego, combinado con el ‘ADN verdolaga’, el estratega precisó que "el ADN ha tomado mucho revuelo a nivel mundial, con la presentación del comité del fútbol, retomamos parte de la esencia del club y lo que queremos transmitir es que tenemos unas formas de jugar, de comportarse y no tengo dudas que con el compromiso estaremos cerca del éxito. Nuestra idea es que sea un equipo valiente, analizando bien a los rivales y a través de los planteos, queremos que sea propositiva y ganadora".



Analizando la conformación de la plantilla, el técnico explicó que "Tengo el conocimiento de la institución y de la nómina. Contamos con jugadores de gran condición, con un gran recorrido y un gran trabajo en fútbol formativo, unos siendo parte del plantel profesional. Tenemos la plena conciencia de lo que el club necesita para ganar. Es prematuro definir si hay salidas o no, hoy (jueves 10 de junio) es nuestro primer día al mando, estamos teniendo muchas reuniones para ir definiendo junto con la presidencia, el comité de fútbol y la presidencia para determinar las salidas y llegadas de jugadores".



Además, "este plantel cuenta con una gran riqueza en estructuras y posiciones. En cuanto a la variedad que podremos implementar será de acuerdo al análisis del rival, la disponibilidad de la plantilla y eso es a lo que tenemos que sacar provecho".



Uno de los nombres que suenan para irse del equipo es Vladimir Hernández, sobre esa opción el técnico detalló que "Vladimir (Hernández) ha tenido un protagonismo importante en mis dos experiencias anteriores, tiene un gran recorrido. Pero como lo dije ahora, estamos en esa construcción de la plantilla, evaluando opciones. Él sigue en el club, con contrato vigente y será valorado".



Finalmente, habló sobre la presencia de Francisco Maturana y René Higuita dentro de este proyecto deportivo, "crecí en una época hermosa del fútbol colombiano donde Francisco Maturana fue el maestro que nos guio en ese camino. Teniéndolo acá, nos puede transmitir mucho conocimiento y muy buenas energías. Entiende muy bien el juego y la sensibilidad de los



jugadores. Tiene un espíritu de entrenador, no podemos darnos el lujo de dejar pasar la oportunidad de tenerlo en el campo con los jugadores. Cuenta con un talento, la experiencia y el conocimiento que nos puede aportar mucho. René Higuita está como líder institucional, desconocer su capacidad como arquero es una locura. Creció como ídolo para todos nosotros, puede aportarnos muchos y sé que su mensaje será muy importante".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8