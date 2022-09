Pedro Sarmiento: orden y el buen juego para Atlético Nacional

Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali, por la fecha 12 en la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas buscarán un triunfo que les permita regresar al grupo de los ocho mejores. El técnico Pedro Sarmiento habló sobre la preparación del equipo para encarar este encuentro importante.

"Se sacó el arco en cero de la manera que uno acostumbra trabajar de atrás para adelante, de esta medida, la delantera gana confianza y seguridad para resolver. El rival se da cuenta y con la pelota, hay capacidad para atacar. Hemos tenido varias sesiones de entrenamiento para mejorar movimientos de cara al domingo. Debo transmitirles los movimientos que queremos, acortando la distancia para un mejor funcionamiento. Queremos tener la pelota y estar con más seguridad", precisó.



En cuanto al rival, el estratega indicó que "por respeto no opino lo que pasa en el Cali. Cuando estuve, el equipo estaba en un momento importante y lo que sé ahora es por rumores. No le conviene al fútbol colombiano que un equipo como Cali esté pasando un mal momento. Miraremos qué pondrá Cali, ellos tuvieron un partido antes del domingo, nosotros tenemos que ser ordenados con la pelota, generando espacios con base a la tenencia de la pelota".



Sobre Mayer Candelo, técnico que está en la cuerda floja, aunque los dos últimos partidos los ganó su equipo, Sarmiento expresó que "Mayer Candelo está pasando una situación incómoda. A mí me tocó estar en posiciones bajas, él tiene la disposición de dirigir y hay que aprender de lo que se gana y lo que se pierde. En Nacional tenemos muchas tareas y enfocarnos en lo nuestro".



El técnico resaltó el trabajo de Jhon Duque para recuperarse y estar a disposición del cuerpo técnico. "Jhon Duque ha tenido muy buena actitud, en la parte física ha hecho un gran esfuerzo, contamos con él y la pelea es mano a mano. El trabajo de Nelson y Sebastián es muy bueno, Alexander sigue allí y llega a competir".



Además, "hay situaciones difíciles que estamos viviendo, no descartamos a nadie, todos tienen un buen entrenamiento. Son decisiones técnicas que hay que tomar, veremos qué vamos variando y en la medida que haya un beneficio será lo mejor para todos".



El entrenador se refirió a la parte táctica, especialmente el cambio de posición de Dorlan Pabón, de extremo a interior. "Dorlan Pabón está haciendo recorridos más cortos y puede llegar más cerca al arco. De 88 goles que tiene anotados en México, 80 fue cerca del área. Son cosas que estamos viendo. De lo táctico, el 4-3-3 es relativo, a veces uno ataca con marcadores, las figuras se van descomponiendo con el juego y la capacidad individual para asociarse en los partidos".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8