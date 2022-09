Equidad rescató el partido: victoria agónica contra Alianza Petrolera

Todo partido se juega hasta el final y Equidad lo aplicó. Los aseguradores remontaron el duelo y se llevaron tres puntos vitales, en su visita a Barrancabermeja. Todo se definió en el tramo final, con la excelente definición de Camacho y Rivas.



Alianza empezó a ir al ataque, buscando atacar las falencias de Equidad, las cuales ha mostrado a lo largo de todo del campeonato. Pese a esto, la visita trató de mantener un bloque ofensivo, aprovechando cada espacio que dejaran los locales.



En el primer tiempo, los arqueros jugarían un papel fundamental, no por sus atajadas, sino por errores puntuales. Juan Camilo Arturo, portero local, se iba complicando en salida, en una acción que logró despejar, sobre la línea de su arco, ante la presión de los aseguradores.



Sorpresa para todos, pues Luciano Ospina sacó un centro, desde su propio terreno. La esférica no representaba mayor peligro, sin embargo, Sergio Román se equivocó en el cálculo, dejándola picar unos metros delante de él, reacción tardía y la esférica se metió, con la sorpresa de todos los asistentes al Daniel Villa Zapata.



Los papeles, para el complemento, cambiaron. Equidad adelantó el bloque y la propuesta fue completamente ofensiva. La recompensa llegó al minuto 83, pues David Camacho emparejó las acciones. En los minutos finales, los locales generaron opciones claras, pero la definición no fue la mejor



El destino del partido cambió al minuto 94. Salida rápida, con Camacho como protagonista, habilitando a Rivas, quien había iniciado la jugada. Definición precisa, derrotando a Arturo, para el triunfo que da vida a los aseguradores.



Con el resultado, Equidad llegó a 16 unidades, ubicándose en la casilla 11, a la espera de completar el resto de la jornada. Por su parte, Alianza Petrolera quedó con12 puntos.