Tolima a ganar y buscar volver a renacer frente a Once Caldas

Deportes Tolima fue uno de los clubes más regulares que tuvo el fútbol colombiano en la pasada temporada de la Liga BetPlay, pero desde que comenzó el segundo semestre la actualidad del club ‘Pijao’ dirigido por Hernán Torres está siendo devorada por los constantes malos resultados.



En su más recientes partidos, Deportes Tolima sacó puntos contra Cortuluá y Patriotas, pero no dejando buenas sensaciones dentro de su sistema de juego, por lo que la tarea de Hernán Torres es volver a que el ‘Pijao’ tenga ese buen manejo de balón y efectividad ofensiva que le ayude a ganar de nuevo en la Liga.



La mala racha de Tolima en la temporada viene creciendo y tras 12 fechas jugadas preocupa el nivel deportivo de la plantilla y del cómo no han logrado cambiar la mentalidad para sacar resultados esperados.



En total ya son 9 partidos sin ganar que acumulan los ‘Pijaos’ y con pocas novedades enfrentarán a un temible Once Caldas, que viene jugando de gran manera y es uno de los equipos que van punteando los primeros lugares de la Liga BetPlay, por lo que tendrá la misión de hacer respetar el estadio Manuel Murillo Toro y retomar la confianza de cara a la clasificación.



A falta de 8 fechas para culminar la fase regular, Tolima tendrá la obligación de sumar la mayoría de puntos posibles, pues sus nueve unidades lo han dejado en una situación incómoda y para la nómina que armó para volver a pelear el campeonato no ha dado sus frutos.



Día y hora: 4:05 P.M.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Árbitro: Luis Delgado – Valle

Ver online: y Win Sports+