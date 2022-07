Andrés Andrade: ‘Hay que trabajar, corregir errores y levantarnos’

Atlético Nacional no levanta cabeza este semestre y la crisis de resultados afectan en la Liga, donde solo han conseguido dos puntos de 12 posibles y en la Copa fueron goleados 3-0 por Junior en la ida de los cuartos de final. Andrés Andrade habló tras el encuentro contra los barranquilleros y espera que pronto se dará la mejora en el juego, para retomar la senda ganadora y volver a ser candidatos al título.



“Junior hizo un partido muy intenso, nos tapó las líneas de pase, mi ingreso fue para tener desde atrás más posesión de pelota, encarar a los rivales, generamos situaciones de gol, pero no fuimos contundentes. Hubo una jugada de controversia, pero es mejor que no hablemos del tema, lo juzgarán ustedes. Nos quedan trabajar, esperar el juego de vuelta. Esto es fútbol y nos quedan 90 minutos”, remarcó el ‘Rifle’ en conferencia de prensa.



Profundizando el análisis del rival, Andrade comentó que “Junior no nos dejó jugar y nos hicieron dividir la pelota. Nos marcó un buen gol y en el segundo tiempo, cuando mejoramos, nos marcaron el segundo gol. En el tercer gol, perdimos un duelo”.



Además, “fue un resultado largo para nosotros, pero nada es imposible en el fútbol. Hay que trabajar, corregir errores y levantarnos, estoy convencido que, si hilamos dos victorias, este equipo levantará”.



Finalmente, el jugador detalló las fallas y lo que deberán hacer para dar nuevamente la batalla en la Liga y la Copa. “Intentamos emparejar el marcador, generamos opciones, pero nos marcaron el segundo, intentamos jugar atrás mano a mano para encontrar ese gol. Nuestros defensas ganaron muchos duelos, pero en situaciones puntuales nos costaron dos goles. Hay que ser más contundentes, volver a ganar y que podamos levantar el nivel”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8