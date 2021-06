Llegó la hora: Alejandro Restrepo a mostrar su éxito en las inferiores

Tras apostarle a técnicos europeos como Juan Manuel Lillo, seleccionadores como Paulo Autuori, Juan Carlos Osorio, Alexandre Guimarães y mediáticos como Jorge Almirón, Atlético Nacional decidió dar un ‘revolcón’ y optaron por darle la confianza a un entrenador que ya tenían en la institución como Alejandro Restrepo, el antioqueño de 39 años, ha sido exitoso con equipos juveniles y ahora buscará dar ese salto a la dirección técnica de un plantel profesional en propiedad.



Más allá de los dos interinatos que tuvo en 2019 y 2020 con los verdolagas, Restrepo es un nombre que no dice mucho en el hincha común. Sobre sus estudios, es licenciado en educación física de la Universidad de Antioquia, director técnico y analista de fútbol de la ATFA, sumado a que ha realizado diferentes diplomados, seminarios y cursos a nivel nacional e internacional.



En cuanto a su trabajo, hizo parte del Club Estudiantil donde fue campeón en la Liga Antioqueña de Fútbol, estuvo con la Selección Antioquia, siendo campeón nacional infantil, prejuvenil y juvenil, siendo uno de los pocos entrenadores en conseguir este logro, hizo parte de la Selección Colombia sub 17 en el sudamericano de 2017 como asistente técnico de Camilo Pérez. Al Atlético Nacional llegó en enero de 2019 dirigiendo el equipo sub 20 donde compitió y ganó varios torneos. Además, hizo parte de los cuerpos técnicos de Juan Carlos Osorio y Alexandre Guimarães.



En el equipo verdolaga realizó dos interinatos, uno en 2019 en la transición entre Paulo Autuori y Juan Carlos Osorio donde dirigió cuatro partidos: tres en Liga contra Deportivo Cali, Deportes Tolima y Junior en los cuadrangulares semifinales y uno en la Copa Suramericana frente a Fluminense. Ese balance inicial fue de dos triunfos y dos derrotas, donde su equipo marcó cinco goles y recibió cinco.



En su segundo interinato en 2020, asumió el equipo en la fecha 18 de la Liga 2020 contra Deportivo Pasto, luego de la salida de Juan Carlos Osorio. Ese fue el primero de los seis partidos que dirigió, cinco por Liga y uno por Copa Colombia. Alianza Petrolera, Cúcuta Deportivo (partido que no se disputó, pero le dieron los puntos a Nacional) y la doble confrontación contra América de Cali en los cuartos de final, fueron sus oponentes en la Liga. Mientras que, en la Copa Colombia, eliminó a Águilas Doradas en los cuartos de final, tras empatar 2-2 en tiempo regular y ganó en la tanda de lanzamientos desde el punto penal por 4-5. En total, dirigió 10 partidos como encargado, con un saldo de seis victorias, un empate y tres derrotas. Su equipo anotó 16 goles y recibió 13.



“Quiero agradecer por esta oportunidad, por este respaldo al cuerpo técnico y a este proyecto deportivo. Confiamos en que todos alcanzaremos muchas alegrías, veo en este proyecto una gran oportunidad para seguir aprendiendo y consolidar ese aprendizaje que he tenido en el club. Desarrollaremos una propuesta futbolística que vaya de la mano de la idea del club, de mi parte y del cuerpo técnico entregaremos un compromiso total en cada entrenamiento y cada partido”, destacó Restrepo.



El próximo miércoles 16 de junio comenzará una nueva etapa en su carrera, donde tendrá el reto de conquistar un nuevo trofeo con los verdolagas, algo que no logran desde 2018, cuando conquistaron la Copa Colombia.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8