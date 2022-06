Sin medir esfuerzos, Nacional prepara la primera final contra Tolima

Atlético Nacional realizó este sábado, una nueva práctica en su sede deportiva de Guarne, de cara al partido contra Deportes Tolima, por la ida de la Gran Final en la Liga I-2022. El conjunto verdolaga comenzó actividades sobre las 9 de la mañana, con trabajos de gimnasio y activación en el Centro de Alto Rendimiento.

En cuanto a las novedades, Álvaro Angulo y Felipe Aguilar se incorporaron al grupo, tras superar una fuerte virosis que los alejó del partido anterior contra Junior. Por su parte, Dorlan Pabón, Yerson Candelo y Juan David Cabal estuvieron en el Centro de Alto Rendimiento haciendo trabajos diferenciados, manejo de cargas y sesión de masajes, con lo cual no estuvieron en el trabajo de campo dirigido por el técnico Hernán Darío Herrera.



Otros que se reintegraron a los trabajos con el equipo verde fueron Luis Marquínes, quien no pudo completar la práctica por una molestia en el músculo posterior de su pierna derecha y Tomás Ángel. Ambos jugadores estaban con la Selección Colombia sub 20 en el Torneo Maurice Revello en Francia. Además, los juveniles Kevin Parra y Óscar Perea hicieron parte de los trabajos de campo con el equipo.



Baldomero Perlaza, a quien le restan 12 días para terminar su contrato con el equipo, trabajó aparte en el Centro de Alto Rendimiento. Se dice que tendría todo muy adelantado con Junior de Barranquilla, aunque también tendría ofertas de Argentina, concretamente de Estudiantes y Vélez Sarsfield. Lo que es un hecho, es que el cuerpo técnico no cuenta más con el mediocampista.



Ejercicios en espacio reducido, inicio y salida de juego, definición, situaciones reales de juego, para finalizar con práctica de fútbol en superioridad numérica, algunos de los componentes de trabajo que realizó el equipo en el oriente antioqueño. Nacional no tendrá descanso hasta que terminen la competencia de Liga, el equipo entrenará domingo, lunes y martes, cuando concentrarán para afrontar el miércoles 22 de junio, el juego de ida en esta Gran Final, donde ya no hay una sola boleta, se espera un marco espectacular en el estadio Atanasio Girardot, en donde los verdolagas buscarán sacar diferencia en la serie, que los lleve a Ibagué con la convicción de lograr la estrella número 17.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8